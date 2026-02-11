НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          НачалоСвятИнциденти

          Кървава атака в Канада: девет жертви след стрелба в училище и жилище в Британска Колумбия

          Жена откри огън в гимназия в град Тъмблър Ридж, а по-късно бе открита мъртва; властите смятат, че няма други нападатели

          11 февруари 2026 | 10:07 250
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Девет души загинаха, след като жена откри стрелба в малкия канадски град Тъмблър Ридж, в западната провинция Британска Колумбия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА, позовавайки се на местната полиция.

          - Реклама -
            
            

          По данни на разследващите нападателката първо е открила огън в гимназия, където е застреляла седем души, а над 25 души са ранени, като двама от пострадалите са в критично състояние.

          По-късно жената е открита мъртва, като се предполага, че е сложила край на живота си.

          Драстично намалява броят на учениците в Ямболско Драстично намалява броят на учениците в Ямболско

          Полицията смята, че преди атаката в училището извършителката е убила още двама души в жилище, като според властите двата инцидента са свързани.

          От полицията заявиха, че няма данни за други нападатели и че опасността за жителите вече е отминала, без засега да се съобщават подробности за извършителката.

          По-рано органите на реда призоваха жителите на населеното място, където живеят около 2400 души, да останат по домовете си, след като бе подаден сигнал за стрелба в училището.

          Град Тъмблър Ридж се намира на повече от 1000 километра североизточно от Ванкувър, близо до границата със съседната провинция Алберта.

          Според Асошиейтед прес стрелбите в училища в Канада са рядкост, а настоящото нападение е най-смъртоносното подобно престъпление от 2020 г. насам, когато при атака и последвали пожари в Нова Скотия загинаха десетки хора.

          Иво Сиромахов се заема да спаси рушащо се възрожденско училище (СНИМКИ) Иво Сиромахов се заема да спаси рушащо се възрожденско училище (СНИМКИ)

          Канадският премиер Марк Карни заяви, че е съкрушен от трагедията, като изрази съболезнования към близките на жертвите и благодари на екипите, реагирали първи на място.

          След трагедията Карни отмени планираните си посещения в Халифакс, както и участието си в конференцията по сигурността в Мюнхен, насрочена за по-късно през седмицата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Лътник призна за срещи с Епстийн, въпреки по-ранни твърдения за прекъснати контакти

          Десислава Димитрова -
          Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник призна по време на изслушване в Конгреса, че в миналото е имал контакти със скандалния финансист Джефри Епстийн.
          Свят

          Прилика с Епстийн превръща живота на турчин в изпитание

          Дамяна Караджова -
          Мъжът разказва, че заради визуалната прилика с американския финансист все по-често става обект на подозрение и осъдителни реакции.
          Политика

          Тръмп: Иран трябва да сключи сделка със САЩ, иначе ще последват крайни мерки

          Дамяна Караджова -
          Вашингтон обмисля изпращането на втори самолетоносач в Близкия изток на фона на напрежението около иранската ядрена програма.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions