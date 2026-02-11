Кървава атака в Канада: девет жертви след стрелба в училище и жилище в Британска Колумбия

Девет души загинаха, след като жена откри стрелба в малкия канадски град Тъмблър Ридж, в западната провинция Британска Колумбия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА, позовавайки се на местната полиция.

По данни на разследващите нападателката първо е открила огън в гимназия, където е застреляла седем души, а над 25 души са ранени, като двама от пострадалите са в критично състояние.

По-късно жената е открита мъртва, като се предполага, че е сложила край на живота си.

Полицията смята, че преди атаката в училището извършителката е убила още двама души в жилище, като според властите двата инцидента са свързани.

От полицията заявиха, че няма данни за други нападатели и че опасността за жителите вече е отминала, без засега да се съобщават подробности за извършителката.

По-рано органите на реда призоваха жителите на населеното място, където живеят около 2400 души, да останат по домовете си, след като бе подаден сигнал за стрелба в училището.

Град Тъмблър Ридж се намира на повече от 1000 километра североизточно от Ванкувър, близо до границата със съседната провинция Алберта.

Според Асошиейтед прес стрелбите в училища в Канада са рядкост, а настоящото нападение е най-смъртоносното подобно престъпление от 2020 г. насам, когато при атака и последвали пожари в Нова Скотия загинаха десетки хора.

Канадският премиер Марк Карни заяви, че е съкрушен от трагедията, като изрази съболезнования към близките на жертвите и благодари на екипите, реагирали първи на място.

След трагедията Карни отмени планираните си посещения в Халифакс, както и участието си в конференцията по сигурността в Мюнхен, насрочена за по-късно през седмицата.