      сряда, 11.02.26
          ГОРЕЩО
          Килии под наем: Швеция плаща милиони на Естония за настаняване на затворници

          Стокхолм е готов да плаща по около 8500 евро месечно за всеки преместен затворник, а Талин очаква десетки милиони евро приходи.

          11 февруари 2026 | 10:02
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Затворите в Швеция са сериозно пренаселени, докато Естония от години разполага със значителен свободен капацитет в своите затворнически съоръжения. Това доведе до необичайно, но прагматично решение – естонски затвори да бъдат „наемани“ от Швеция срещу заплащане.

          След постигнато двустранно споразумение през втората половина на годината Швеция ще започне да премества свои осъдени в естонски затвори, сред които и този в Тарту. Очаква се сделката да донесе милиони евро приходи за естонския бюджет, макар че инициативата среща критики и в двете страни, където противниците предупреждават за рисковете от „износ на затворници“.

          Вестервик Нора, типичен затвор в южната част на Швеция, в момента приютява над 250 лишени от свобода, осъдени за измами, кражби и убийства, но капацитетът на съоръжението вече е изчерпан.

          „Няма достатъчно пространство за затворниците. Броят на лишените от свобода нараства драстично“, заяви Никлас Белстрьом от Шведската служба за затвори и пробация.

          В резултат на по-строгото наказателно законодателство шведските затвори вече работят на около 141% от капацитета си, което принуждава властите да търсят решения, включително извън страната.

          На около 600 километра разстояние, ситуацията в Естония е коренно различна. Затворът в Тарту и други подобни съоръжения разполагат със значителен свободен капацитет.

          „През 90-те години имахме много висока престъпност и затова построихме много затвори. Разбихме престъпните групировки, вкарахме лидерите им в затвора и сложихме край на затворническите субкултури. Днес нашите затвори са съоръжения на световно ниво“, обяснява министърът на правосъдието и дигиталните въпроси на Естония Лииса-Ли Пакоста.

          Според договорката Швеция ще плаща около 8500 евро месечно за всеки затворник, което при 600 преместени осъдени означава над 60 милиона евро годишно за Естония – ключов финансов стимул за Талин.

          Сред спорните моменти остават разликите в условията за изтърпяване на наказанията.

          „В Швеция затворниците трябва да запълват деня си с работа, обучение или рехабилитационни програми в много по-голяма степен, отколкото в Естония“, посочи Никлас Белстрьом.

          Критици в Швеция смятат, че лишени от свобода не бива да бъдат изпращани в чужбина само за изтърпяване на присъдата, докато в Естония има опасения, че пристигането на по-опасни престъпници може да доведе до връщане към по-строги режими в затворите.

          В момента естонската система за лишаване от свобода е ориентирана към по-хуманен подход.

          „Идваме от съветската епоха, когато наблюдението беше на първо място. Сега подходът е различен – трябва да говорим със затворниците, да ги разбираме и да виждаме проблемите им“, обясни Константин Никифоров, заместник-директор на затвора в Тарту.

          Естонските власти вече подготвят системата си за комбиниране на по-либерален режим с необходимите мерки за сигурност. Ако инициативата получи окончателно одобрение от правителствата и парламентите на двете страни, първите шведски затворници могат да бъдат преместени още през юли. Сред тях ще бъдат пълнолетни мъже, осъдени за убийства, сексуални престъпления и икономически нарушения, докато членове на терористични и организирани престъпни групи ще останат в Швеция.

