Килии под наем: Швеция плаща милиони на Естония за настаняване на затворници

Затворите в Швеция са сериозно пренаселени, докато Естония от години разполага със значителен свободен капацитет в своите затворнически съоръжения. Това доведе до необичайно, но прагматично решение – естонски затвори да бъдат „наемани“ от Швеция срещу заплащане.
След постигнато двустранно споразумение през втората половина на годината Швеция ще започне да премества свои осъдени в естонски затвори, сред които и този в Тарту. Очаква се сделката да донесе милиони евро приходи за естонския бюджет, макар че инициативата среща критики и в двете страни, където противниците предупреждават за рисковете от „износ на затворници“.
Вестервик Нора, типичен затвор в южната част на Швеция, в момента приютява над 250 лишени от свобода, осъдени за измами, кражби и убийства, но капацитетът на съоръжението вече е изчерпан.
В резултат на по-строгото наказателно законодателство шведските затвори вече работят на около 141% от капацитета си, което принуждава властите да търсят решения, включително извън страната.
На около 600 километра разстояние, ситуацията в Естония е коренно различна. Затворът в Тарту и други подобни съоръжения разполагат със значителен свободен капацитет.
Според договорката Швеция ще плаща около 8500 евро месечно за всеки затворник, което при 600 преместени осъдени означава над 60 милиона евро годишно за Естония – ключов финансов стимул за Талин.
Сред спорните моменти остават разликите в условията за изтърпяване на наказанията.
Критици в Швеция смятат, че лишени от свобода не бива да бъдат изпращани в чужбина само за изтърпяване на присъдата, докато в Естония има опасения, че пристигането на по-опасни престъпници може да доведе до връщане към по-строги режими в затворите.
В момента естонската система за лишаване от свобода е ориентирана към по-хуманен подход.
Естонските власти вече подготвят системата си за комбиниране на по-либерален режим с необходимите мерки за сигурност. Ако инициативата получи окончателно одобрение от правителствата и парламентите на двете страни, първите шведски затворници могат да бъдат преместени още през юли. Сред тях ще бъдат пълнолетни мъже, осъдени за убийства, сексуални престъпления и икономически нарушения, докато членове на терористични и организирани престъпни групи ще останат в Швеция.