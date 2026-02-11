НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          ГОРЕЩО
          Политика

          Киселова пред „Евроком“: Много е вероятно да има вето върху Изборния кодекс (ВИДЕО)

          11 февруари 2026 | 13:56
          „Ще има промяна в поведението на парламентарната група и тя ще бъде в две посоки.“ Това каза пред „Евроком“ новоизбраният председател на ПГ на БСП-Обединена левица доц. Наталия Киселова.

          Тя уточни, че групата ще подкрепи промените, свързани с реформите по Плана за възстановяване и устойчивост, както и законодателни инициативи, които са в напреднал етап и не търпят отлагане за следващ парламент.

          ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер! ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!

          „Всичко останало трябва да отиде на заден план, защото е много силен популисткият елемент в дейността на Събранието и това се вижда и в тази седмица“, категорична беше Киселова.

          Тя коментира, че ветото върху промените в Изборния кодекс е много вероятно с аргумент „българите в чужбина“. При евентуалното му налагане начинът на гласуване на БСП ще бъде решен на заседание на групата.

          „Моето виждане е, че въобще не трябваше да има такъв закон. Отделен въпрос е популисткото виждане на „Има такъв народ“ за избирателен район „Чужбина“, какъвто не трябва да има“, каза още Киселова.

          По повод избора на Андрей Гюров за служебен премиер Киселова отново разкритикува реформата на Конституцията.

          АПС търси международна намеса заради промените в изборните правила АПС търси международна намеса заради промените в изборните правила

