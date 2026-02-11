Кола се заби в пътен знак и отсече дърво до детска градина в Пловдив

- Реклама -

Пътният инцидентът е станал заради изпреварване, след което водачът изгубил контрол и бутнал пътен знак, а след това буквално отсякъл дърво. За щастие няма пострадали.

Плашещото, според хората в квартала е, че на метри от мястото на катастрофата се намира детска градина. По това време, когато е станал сблъсъкът, има много голям поток от преминаващи, особено родители, баби и дядовци, взели деца и внуци от детската градина.

„Аз съм пешеходец, преминаващ ежедневно през тази пешеходна пътека заедно с детето си! Моят маршрут до детска градина “Боряна”, и на десетски други родители, дечица, семейства всеки ден. Има десетки молби, подписки за поставяне на легнал полицай на ул. „Елин Пелин“. Чакане с години и резултат няма! Това не е прищявка, това е необходимост!

Необходимост, за да не се повтаря поредната трагедия. Вече сме чувствителни на тази тема. За децата ни, нашата отговорност е тяхната защита,“ коментира жителка на квартала пред Нова тв.