Комо мечтае – изхвърли Наполи от Купата 

Комо се класира за полуфиналите в Купата на Италия, след като завърши 1:1 с Наполи като гост на „Диего Армандо Марадона“, но надделя със 7:6 при дузпите. Съперник в мача преди финала ще бъде Интер.

Комо имаше по-чистите положения през първото полувреме и заслужено излезе напред в резултата в 39-ата минута. Гостите получиха дузпа, която Мартин Батурина реализира в шут в долния десен ъгъл.

Втората част започна по перфектен начин за Наполи. Само няколко секунди след старта ѝ Расмус Хойлунд намери Антонио Вергара, а той вкара в долния десен ъгъл за 1:1. До края голове не паднаха и се стигна до дузпи.

ПРИ ДУЗПИТЕ:

НАПОЛИ (6): Матео Политано – ГОЛ; Ромелу Лукаку – АУТ, Леонардо Спинацола – ГОЛ, Алисон Сантос – ГОЛ, Елиф Елмас – ГОЛ, Ваня Милинкович-Савич – ГОЛ, Мигел Гутиерес – ГОЛ, Станислав Лоботка – СПАСЕНА

КОМО (7): Лукас да Куня – ГОЛ, Анастасиос Дувикас – ГОЛ, Мартин Батурина – ГОЛ, Максимо Пероне – СПАСЕНА, Иван Смоличич – ГОЛ, Диего Карлос – ГОЛ, Мергим Войвода – ГОЛ, Марк-Оливер Кемпф – ГОЛ