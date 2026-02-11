НА ЖИВО
          Кошмарна новина за Кирил Десподов

          Националът на България ще пропусне следващите две срещи на ПАОК заради контузия

          11 февруари 2026 | 12:00
          Станимир Бакалов
          Капитанът на България Кирил Десподов ще пропусне днешната среща-реванш от турнира за Купата на Гърция между ПАОК и Панатинайкос , както и още една, след като се оказа, че травмата не му позволява да вземе участие, съобщи newsit.gr.

          Срещата от 20:30 часа днес (11-и февруари) на стадион „Тумба“ в Солун е втори полуфинал между двата отбора. В първия двубой, който се игра преди седмица, на 4-и февруари, „черно-белите“ постигнаха успех с 1:0 благодарение на точно изпълнена дузпа от Йоргос Якумакис. При класиране на финала, ПАОК има голям шанс да спечели трофея, тъй като съперникът ще бъде някой от двойката ОФИ (Крит) – Левадиакос.

          Десподов се контузи в мача с Арис (Солун) на 8-и февруари, заради което беше заменен принудително. След това му беше направен прегред, имаше надежди лечението му да мине бързо и старши треньорът на ПАОК Разван Луческу да го използва в днешния мач за Купата на Гърция. След като два дни болката в задната част на бедрото на левия крак не е отминала, се наложило да се прави преглед с ядрено-магнитен резонанс. Там било установено разтежение от средна степен, съобщава пък skai.gr.

          Излизането на Десподов е пореден проблем за румънския треньор на ПАОК, който остава с все по-ограничена група. Що се отнася до контузиите, Разван Луческу видя завръщането на Димитрис Хацидис в основната група. Това обаче не се случи със Суалио Мейте, който все още работи индивидуално. Янис Константелиас, Десподов и Лука Иванушец пък преминават лечение, като от тях всеки си има собствена програма.

          Специално за петкратният Футболист номер 1 на България очакванията са да се върне към отбора на 15-и или 16-и февруари.

