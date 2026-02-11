Костадинов се ядоса на Йотова заради ветото върху промените в Изборния кодекс 

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов разкритикува президента Илияна Йотова заради наложеното вето върху промените в Изборния кодекс, касаещи намаляването на броя на секциите в държавите извън Европейския съюз (ЕС), предаде репортер на БГНЕС.

Пред журналисти в парламента Костадинов обиди Йотова, наричайки я секретарка на бившия президент Румен Радев.

Законопроектът за изменение и допълнение в ИК бе внесен от „Възраждане“ и приет в пленарна зала. Веднага последваха призиви от страна на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и от „Алианс за права и сводоби“ (АПС) държавният глава да наложи вето.