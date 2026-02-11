НА ЖИВО
          Политика

          Костадинов се ядоса на Йотова заради ветото върху промените в Изборния кодекс 

          Законопроектът за изменение и допълнение в ИК бе внесен от „Възраждане“ и приет в пленарна зала

          11 февруари 2026 | 17:02
          Костадин Костадинов
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов разкритикува президента Илияна Йотова заради наложеното вето върху промените в Изборния кодекс, касаещи намаляването на броя на секциите в държавите извън Европейския съюз (ЕС), предаде репортер на БГНЕС. 

          Пред журналисти в парламента Костадинов обиди Йотова, наричайки я секретарка на бившия президент Румен Радев. 

          Законопроектът за изменение и допълнение в ИК бе внесен от „Възраждане“ и приет в пленарна зала. Веднага последваха призиви от страна на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и от „Алианс за права и сводоби“ (АПС) държавният глава да наложи вето. 

