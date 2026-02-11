НА ЖИВО
          Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров?

          11 февруари 2026 | 13:37 300
          Снимка: БГНЕС
          Държавният глава Илияна Йотова обяви, че подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров е нейният избор за служебен министър-председател. Решението идва след проведените консултации с парламентарните сили за съставяне на служебно правителство.

          Андрей Атанасов Гюров е роден на 31 декември 1975 г. в Гоце Делчев и има дългогодишен опит в сферата на финансите и банковото дело. От юли 2023 г. той е подуправител на БНБ с ресор „Емисионно управление“ и член на Управителния съвет на централната банка.

          Преди това, в периода ноември 2021 – юли 2023 г., Гюров беше народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание. В 47-ото и 48-ото НС той беше председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“, като работи активно в бюджетната и европейската парламентарни комисии.

          ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер! ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!

          Гюров е доктор по икономика от Виенския университет, където защитава дисертация, свързана с влиянието на банковите регулации върху средните банки. В периода 2010–2021 г. е преподавател в Американския университет в България, където води курсове по корпоративни финанси, управление на риска и оценка на компании. Има преподавателски опит и в Австрия, както и участие в международни магистърски програми.

          Професионалният му път включва и работа в банковия сектор като директор по контрол на кредитния риск във Volksbank Group във Виена, както и като кредитен анализатор в САЩ.

          Името на Гюров обаче беше замесено и в правен казус, след като Управителният съвет на БНБ временно прекрати правомощията му като подуправител заради установена несъвместимост, свързана с участие в други дейности. Окончателното решение по случая предстои да бъде взето от съда.

