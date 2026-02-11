НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          НачалоБългарияИкономика

          Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро

          Индустриалните и енергийните центрове доминират в челната десетка

          11 февруари 2026 | 11:34 470
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          1971 евро достига средната месечна заплата в община Козлодуй през 2024 г., което я извежда на лидерската позиция в страната. Това сочат обобщените данни от инициативата „265 истории за икономика“, представени от Института за пазарна икономика (ИПИ).

          - Реклама -
            
            

          За първи път от десетилетие Челопеч отстъпва първото място и остава втори със 1860 евро. Столицата се нарежда трета със средно възнаграждение от 1650 евро, като допълва челната тройка.

          Близо 70% от наетите в Козлодуй работят в обществения сектор, като ключов фактор са заетите в АЕЦ. От ИПИ отбелязаха, че община с голямо държавно предприятие оглавява класацията в момент на активни дискусии за заплащането в публичната сфера.

          Индустриалните и енергийните центрове доминират в челната десетка. Пирдоп (1480 евро) и Панагюрище (1396 евро) представят силното минно дело в Средногорието, а Раднево (1409 евро) и Гълъбово (1289 евро) – енергийния комплекс „Марица-изток“.

          Големите икономически центрове извън София остават по-назад в подреждането. Варна е на 14-то място с 1128 евро, а Пловдив заема 22-ра позиция с 1058 евро. Индустриалните сателити като Девня (1403 евро) и Божурище (1319 евро) изпреварват областните градове.

          Ръстът на заплатите след пандемията достига близо 50% във водещите общини. Увеличение на възнагражденията е регистрирано в 260 общини, като в 229 от тях ръстът надхвърля 10% и изпреварва темпа на инфлацията.

          В дъното на таблицата остават областни центрове като Хасково, Видин и Кюстендил. Там средните месечни доходи варират около 800 евро, сочат още данните на института.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Станков: Удължената дерогация за „Лукойл“ гарантира стабилни доставки на горива

          Дамяна Караджова -
          Енергийният министър увери, че няма риск за снабдяването на крайните потребители, а рафинерията ще може да работи предвидимо.
          Общество

          СОС обсъжда предложение за смяна на името на площад „Св. Александър Невски“

          Десислава Димитрова -
          На утрешното си редовно заседание СОС ще разгледа предложение за преименуване на площад „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“, става ясно от публикувания дневен ред.
          Общество

          СОС решава за нови квартални паркинги в район „Подуяне“

          Десислава Димитрова -
          На предстоящото си заседание СОС ще гласува предложение за изграждане на нови квартални паркинги и подобряване на междублоковите пространства в район „Подуяне“.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions