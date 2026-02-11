1971 евро достига средната месечна заплата в община Козлодуй през 2024 г., което я извежда на лидерската позиция в страната. Това сочат обобщените данни от инициативата „265 истории за икономика“, представени от Института за пазарна икономика (ИПИ).

За първи път от десетилетие Челопеч отстъпва първото място и остава втори със 1860 евро. Столицата се нарежда трета със средно възнаграждение от 1650 евро, като допълва челната тройка.

Близо 70% от наетите в Козлодуй работят в обществения сектор, като ключов фактор са заетите в АЕЦ. От ИПИ отбелязаха, че община с голямо държавно предприятие оглавява класацията в момент на активни дискусии за заплащането в публичната сфера.

Индустриалните и енергийните центрове доминират в челната десетка. Пирдоп (1480 евро) и Панагюрище (1396 евро) представят силното минно дело в Средногорието, а Раднево (1409 евро) и Гълъбово (1289 евро) – енергийния комплекс „Марица-изток“.

Големите икономически центрове извън София остават по-назад в подреждането. Варна е на 14-то място с 1128 евро, а Пловдив заема 22-ра позиция с 1058 евро. Индустриалните сателити като Девня (1403 евро) и Божурище (1319 евро) изпреварват областните градове.

Ръстът на заплатите след пандемията достига близо 50% във водещите общини. Увеличение на възнагражденията е регистрирано в 260 общини, като в 229 от тях ръстът надхвърля 10% и изпреварва темпа на инфлацията.

В дъното на таблицата остават областни центрове като Хасково, Видин и Кюстендил. Там средните месечни доходи варират около 800 евро, сочат още данните на института.