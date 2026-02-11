КЗК отчита сериозни деформации на пазара на храни и натиск върху производителите

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов заяви в парламента, че секторният анализ на храните е разкрил тежки структурни деформации на пазара на селскостопански стоки в България. Изслушването му беше проведено по искане на ПГ „ДПС – Ново начало“ във връзка с нарастването на цените на част от стоките и услугите.

По думите му състоянието на селското стопанство и производствения сектор е критично, като проблемите не са резултат от краткосрочни спекулации, а от 35 години липса на визия и последователна политика.

Карадимов посочи, че през последните четири години производството на мляко и млечни продукти е намаляло с 25%, докато вносът е нараснал с 42%. Той уточни, че в междинния доклад фокусът е бил върху ценовите равнища за потребителите, докато пълният анализ ще продължи и занапред.

По отношение на действията на КЗК председателят обясни, че комисията е имала възможност да приложи строг контрол и проверки спрямо големите търговски вериги, но е избран подход на диалог и саморегулация.

„Този подход щеше да бъде тормоз за бизнеса и нямаше да реши проблема, защото деформациите са по цялата верига“, посочи Карадимов.

Според него резултатът от разговорите с браншовите организации и търговците е довел до замразяване на цени, намаления и мащабни промоционални кампании при основни хранителни продукти.

Той отбеляза също, че големите търговци поддържат сходни ценови равнища в страната, но покупателната способност в отделните региони остава различна.

Най-сериозният проблем, според анализа, засяга производителите, които предоставят на търговските вериги отстъпки, водещи до продажби под или близо до себестойността, което води до понижаване на качеството или изчезване на цели подсектори. Поради тази причина анализът е изпратен на всички парламентарни групи.

Карадимов подчерта, че въпросът за млекопроизводството в България се поставя особено остро, като КЗК е успяла в рамките на правомощията си да внесе известна дисциплина на пазара чрез диалог.

В момента комисията извършва анализ и на т.нар. традиционна търговия, където по думите му доставчиците често имат по-силна позиция от търговците. До този момент са изпратени над 400 писма до малки магазини, за да се установи колко пъти доставчиците са повишавали цените, включително през декември и януари.

Паралелно КЗК е започнала секторен анализ във фармацевтичния сектор, където също има сигнали за рязко увеличение на цените в края на миналата година.

Според Карадимов без действия от страна на изпълнителната и законодателната власт проблемите няма как да бъдат решени, като за първи път целият аграрен и хранителен сектор е застанал зад работата на комисията.