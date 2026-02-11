НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          НачалоБългарияКрими

          Лътник призна за срещи с Епстийн, въпреки по-ранни твърдения за прекъснати контакти

          Министърът на търговията на САЩ потвърди пред сенатска комисия, че е посещавал острова на финансиста години след осъждането му

          11 февруари 2026 | 10:45 230
          Снимка: Wikipedia
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник призна по време на изслушване в Конгреса, че в миналото е имал контакти със скандалния финансист Джефри Епстийн, съобщи ДПА.

          - Реклама -
            
            

          Пред сенатска комисия Лътник потвърди, че е разменял имейли и се е срещал с Епстийн, като през 2012 г. дори е посетил частния му остров заедно със семейството си, където са обядвали.

          Прилика с Епстийн превръща живота на турчин в изпитание Прилика с Епстийн превръща живота на турчин в изпитание

          Признанието му обаче поставя под въпрос по-ранни негови твърдения. Миналата година в подкаст Лътник заяви, че още през 2005 г. е решил никога повече да не се намира в една стая с Епстийн. Впоследствие става ясно, че посещението на острова е станало през 2012 г., тоест няколко години след осъждането на Епстийн през 2008 г. за сексуални престъпления. Финансистът почина в затвора през 2019 г.

          Пред сенаторите министърът заяви, че контактите му с Епстийн не са били значителни, макар двамата да са били съседи в Ню Йорк, преди Лътник да заеме правителствен пост.

          По време на изслушването законодатели повдигнаха и въпроса за бележка, според която Епстийн е искал среща с бавачка, работеща за семейството на Лътник. Министърът отговори, че не е запознат със случая и че въпросът няма отношение към него.

          Нови документи по делото „Епстийн“: Доналд Тръмп знаел за действията му, сочат показания Нови документи по делото „Епстийн“: Доналд Тръмп знаел за действията му, сочат показания

          Междувременно към Лътник бяха отправени призиви за оставка заради контактите му с финансиста. Името му фигурира и в разсекретените файлове по случая „Епстийн“, което обаче не означава автоматично извършено нарушение.

          В негова защита президентът Доналд Тръмп вчера изрази подкрепата си за търговския министър.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Кървава атака в Канада: девет жертви след стрелба в училище и жилище в Британска Колумбия

          Десислава Димитрова -
          Девет души загинаха, след като жена откри стрелба в малкия канадски град Тъмблър Ридж, в западната провинция Британска Колумбия, предаде Асошиейтед прес.
          Свят

          Прилика с Епстийн превръща живота на турчин в изпитание

          Дамяна Караджова -
          Мъжът разказва, че заради визуалната прилика с американския финансист все по-често става обект на подозрение и осъдителни реакции.
          Политика

          Тръмп: Иран трябва да сключи сделка със САЩ, иначе ще последват крайни мерки

          Дамяна Караджова -
          Вашингтон обмисля изпращането на втори самолетоносач в Близкия изток на фона на напрежението около иранската ядрена програма.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions