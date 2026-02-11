Лътник призна за срещи с Епстийн, въпреки по-ранни твърдения за прекъснати контакти

Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник призна по време на изслушване в Конгреса, че в миналото е имал контакти със скандалния финансист Джефри Епстийн, съобщи ДПА.

- Реклама -

Пред сенатска комисия Лътник потвърди, че е разменял имейли и се е срещал с Епстийн, като през 2012 г. дори е посетил частния му остров заедно със семейството си, където са обядвали.

Признанието му обаче поставя под въпрос по-ранни негови твърдения. Миналата година в подкаст Лътник заяви, че още през 2005 г. е решил никога повече да не се намира в една стая с Епстийн. Впоследствие става ясно, че посещението на острова е станало през 2012 г., тоест няколко години след осъждането на Епстийн през 2008 г. за сексуални престъпления. Финансистът почина в затвора през 2019 г.

Пред сенаторите министърът заяви, че контактите му с Епстийн не са били значителни, макар двамата да са били съседи в Ню Йорк, преди Лътник да заеме правителствен пост.

По време на изслушването законодатели повдигнаха и въпроса за бележка, според която Епстийн е искал среща с бавачка, работеща за семейството на Лътник. Министърът отговори, че не е запознат със случая и че въпросът няма отношение към него.

Междувременно към Лътник бяха отправени призиви за оставка заради контактите му с финансиста. Името му фигурира и в разсекретените файлове по случая „Епстийн“, което обаче не означава автоматично извършено нарушение.

В негова защита президентът Доналд Тръмп вчера изрази подкрепата си за търговския министър.