Руският външен министър Сергей Лавров представи пред депутатите в Държавната дума позицията на Москва по ключови международни въпроси – войната в Украйна, отношенията със САЩ, стратегическата сигурност, ролята на НАТО, санкциите и промените в глобалния ред. Изказването бе направено в рамките на т.нар. „правителствен час“, като обхвана широк кръг теми, свързани с външната политика на Русия.

Украинското уреждане остава ключов въпрос

По думите на Лавров, договореностите, постигнати между президентите на Русия и САЩ по време на срещите им в Аляска, остават валидни.

„Тези разбирания остават на масата.“

Министърът подчерта, че руската дипломация продължава да работи за постигане на всички цели на т.нар. специална военна операция, като приоритет остава гарантирането на сигурността на страната и защитата на рускоезичното население.

„Руски преговарящи работят за това сигурността на страната по западните граници, правата на руските и рускоезичните хора да бъдат надеждно осигурени, а заплахите, идващи от киевския режим и неговите покровители, да бъдат отстранени.“

Лавров посочи, че Москва ще продължи да защитава правото на Крим, Донбас и Новорусия сами да определят съдбата си „в единство с Русия“. Той изрази благодарност към КНДР за помощта при освобождаването на Курска област, както и към ОАЕ за посредническите усилия по украинската тема.

Мораториумът по ДСНВ остава в сила

Министърът заяви, че Русия ще продължи да спазва ограниченията по договора за стратегическите настъпателни въоръжения (ДСНВ), стига и САЩ да спазват същите лимити.

„Изхождаме от това, че този мораториум от наша страна се запазва, но само докато САЩ също не превишават лимитите.“

По думите му инициативата на Владимир Путин за доброволно продължаване на ограниченията не е получила официален отговор от Вашингтон, но Москва е готова да работи върху нови договорености, ако САЩ покажат готовност за конструктивен диалог.

Отношенията със САЩ и стратегическият диалог

Лавров отбеляза, че администрацията на Доналд Тръмп възприема Русия като потенциален партньор.

„Русия се възприема като потенциален партньор, ако искате, в известна степен спътник.“

Въпреки това, според него засега няма практически резултати от диалога, макар Москва да остава отворена за стратегически разговори, включително в икономическата сфера.

Критики към ООН и генералния секретар

Руският външен министър отправи остри критики към генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, обвинявайки го, че действа в интерес на Запада.

„По-голям позор за организацията трудно може да се измисли“, заяви той по повод отказа на Гутериш да признае правото на самоопределение на Донбас, Новорусия и Крим.

Лавров допълни, че Москва ще отчита тази позиция при обсъждането на бъдещия избор на нов генерален секретар.

НАТО, Европа и глобалната сигурност

Министърът предупреди за опитите на НАТО да разширява влиянието си извън традиционните си граници, включително в Азиатско-тихоокеанския регион.

Той заяви, че Русия следи сигналите, които европейските страни изпращат след промяната в политиката на САЩ, но подчерта:

„Европа напълно се дискредитира в нашите очи.“

Москва няма намерение сама да предлага инициативи, но ще разгледа евентуални предложения от европейските държави.

Нова епоха в международните отношения

Според Лавров светът навлиза в продължителен период на дълбоки трансформации.

„Очевидно е едно – това не е временно явление, а нов етап в световното развитие, може би цяла епоха.“

Той заяви, че тази промяна ще бъде съпроводена от борба между традиционните западни сили и нововъзникващите центрове на развитие, представляващи „световното мнозинство“.

Министърът обвини западните държави, че не са се освободили от своето „колониално и, не се боя от думата, робовладелско величие.“

Санкции, нефт и международни конфликти

Лавров посочи, че санкциите срещу Венецуела, Иран и други държави са част от опитите на САЩ да ограничат конкуренцията в енергийния сектор. Той заяви, че няма основания да се смята, че сътрудничеството между Русия и Индия в областта на петрола е под заплаха.

Гренландия и военните рискове

По отношение на ситуацията около Гренландия Лавров каза, че тя пряко не засяга Русия, но предупреди:

„В случай на милитаризация на Гренландия Русия ще предприеме адекватни контрамерки, включително военно-технически.“

Външнополитическият курс на Русия

В заключение Лавров подчерта, че руската външна политика няма да се променя под натиск.

„Нашият външнополитически курс, който не е обвързан с изборни цикли и лични предпочитания, ще остане предсказуем и дългосрочен.“

Той добави, че Москва ще продължи да изгражда равноправни партньорства със страни, готови да работят на взаимно уважителна основа, и че Русия не заплашва никого, а защитава собствените си интереси.