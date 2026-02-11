НА ЖИВО
          11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          Левски изпълнява най-голямото желание на Веласкес

          Левски до дни привлича централен защитник със силен ляв крак

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Трансферът на Марселино Кареасо в Левски се провали, но се очаква се в близките дни от „Герена“ да обявят нов трансфер. Хулио Веласкес на вчерашната пресконференция намекна, че е настоял пред шефовете да привлекат нови играчи, с които да заменят петимата напуснали.

          За разлика от други години, този път Левски няма да търси единствено свободни агенти, а се е насочил към футболисти със сериозни визитки, които струват немалко пари. Целта на „сините“ е да намерят централен защитник със силен ляв крак, който да поеме тежестта в средата на отбраната, заедно с Кристиян Макун и Кристиан Димитров.

          При всички положения до края на трансферния пазар се очаква Левски да представи поне един нов футболист, пише „Мач Телеграф“.

          Припомняме, че преди години от „Герена“ действаха по същия начин – до последно изчакваха развоя на събитията и уреждаха новите си попълнения. Както бе в случаите с Карл Фабиен и Светослав Вуцов.

