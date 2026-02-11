Левски изпълнява най-голямото желание на Веласкес

Трансферът на Марселино Кареасо в Левски се провали, но се очаква се в близките дни от „Герена“ да обявят нов трансфер. Хулио Веласкес на вчерашната пресконференция намекна, че е настоял пред шефовете да привлекат нови играчи, с които да заменят петимата напуснали.

За разлика от други години, този път Левски няма да търси единствено свободни агенти, а се е насочил към футболисти със сериозни визитки, които струват немалко пари. Целта на „сините“ е да намерят централен защитник със силен ляв крак, който да поеме тежестта в средата на отбраната, заедно с Кристиян Макун и Кристиан Димитров.

При всички положения до края на трансферния пазар се очаква Левски да представи поне един нов футболист, пише „Мач Телеграф“.

Припомняме, че преди години от „Герена“ действаха по същия начин – до последно изчакваха развоя на събитията и уреждаха новите си попълнения. Както бе в случаите с Карл Фабиен и Светослав Вуцов.