НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          НачалоСпорт

          Левски обяви групата за мача с Лудогорец

          Вижте кои играчи избра треньорът на Левски Хулио Веласкес

          11 февруари 2026 | 12:21 190
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски обяви разширения състав, на който Хулио Веласкес ще разчита тази вечер, когато „сините“ гостуват на Лудогорец в четвъртфинал от турнира за Sesame Купа на България. Очаквано Кристиан Макун е извън състава, тъй като страда от контузия.

          - Реклама -
            
            

          Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Карл Фабиен, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Томас Лафчис: Левски трябва да направи повече, за да стане шампион

          Станимир Бакалов -
          В неговата ера сините завоюваха три шампионски титли и четири купи на страната
          Баскетбол

          Без Дончич и Леброн ЛА Лейкърс катастрофира срещу Сан Антонио

          Николай Минчев -
          Спърс размаза "езерняците" със 136:108 точки, а в герой за победителите се превърна Виктор Уембаняма
          Спорт

          Кошмарна новина за Кирил Десподов

          Станимир Бакалов -
          Специално за петкратният Футболист номер 1 на България очакванията са да се върне към отбора на 15-и или 16-и февруари
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions