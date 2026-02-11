Левски прави промени за мача с Лудогорец

Бранителят на Левски Кристиан Макун отпадна от групата за гостуването на Лудогорец днес. Националът на Венецуела не е възстановен от мускулна травма и треньорът Хулио Веласкес не иска да рискува с включването му в игра. Дори и нещо повече. Макун може да не играе и срещу Ботев Пд в следващия кръг от първенството.

Отсъствието на Макун ще принуди Хулио Веласкес да направи и няколко промени не само в състава, но и в тактическата постройка на тима. Очакванията са Левски да излезе с по-затворена схема, за да се противопостави на мощните халфове на „орлите“ и най-вече на Петер Станич.

Възможно е в средата на терена за първи път заедно да играят трима опорни халфове – Георги Костадинов, Акрам Бурас и Гашпер Търдин. Функциите на алжиреца ще бъдат и да организира атаките на Левски и така той да бъде изнесен малко по-напред. Тези промени ще бъдат за сметка на атакуващите полузащитници, като е възможно отново Мазир Сула да седне при резервите и да влезе по-късно на терена. На мача с Ботев Враца именно Бурас подаде голов пас за попадението на Майкон в ролята си на атакуващ халф.

Другата промяна може да се окачестви като сензационна – на вратата да застане Mapтин Луков вместо Светослав Вуцов. В щаба на „сините“ обмислят тази рокада, тъй като Луков до момента е пазил в мачовете за Купата и е редно той да получи минути в този турнир, пише „Мач Телеграф“.

Третата промяна е, че Мустафа Сангаре ще излезе от първата минута на върха на атаката, вместо Хуан Переа.