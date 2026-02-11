НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          НачалоСпорт

          Левски прави промени за мача с Лудогорец

          Веласкес извършва промени в тактическата постройка , а Луков сензационно може да застане под рамката

          11 февруари 2026 | 10:56 60
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Бранителят на Левски Кристиан Макун отпадна от групата за гостуването на Лудогорец днес. Националът на Венецуела не е възстановен от мускулна травма и треньорът Хулио Веласкес не иска да рискува с включването му в игра. Дори и нещо повече. Макун може да не играе и срещу Ботев Пд в следващия кръг от първенството.

          - Реклама -
            
            

          Отсъствието на Макун ще принуди Хулио Веласкес да направи и няколко промени не само в състава, но и в тактическата постройка на тима. Очакванията са Левски да излезе с по-затворена схема, за да се противопостави на мощните халфове на „орлите“ и най-вече на Петер Станич.

          Възможно е в средата на терена за първи път заедно да играят трима опорни халфове – Георги Костадинов, Акрам Бурас и Гашпер Търдин. Функциите на алжиреца ще бъдат и да организира атаките на Левски и така той да бъде изнесен малко по-напред. Тези промени ще бъдат за сметка на атакуващите полузащитници, като е възможно отново Мазир Сула да седне при резервите и да влезе по-късно на терена. На мача с Ботев Враца именно Бурас подаде голов пас за попадението на Майкон в ролята си на атакуващ халф.

          Другата промяна може да се окачестви като сензационна – на вратата да застане Mapтин Луков вместо Светослав Вуцов. В щаба на „сините“ обмислят тази рокада, тъй като Луков до момента е пазил в мачовете за Купата и е редно той да получи минути в този турнир, пише „Мач Телеграф“.

          Третата промяна е, че Мустафа Сангаре ще излезе от първата минута на върха на атаката, вместо Хуан Переа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Чистка в ЦСКА

          Станимир Бакалов -
          Такава ясна индикация даде Христо Янев, след като във втори пореден мач от началото на пролетта не включи норвежеца в групата за мача
          Спорт

          Левски се отказа от бивша звезда на ЦСКА

          Станимир Бакалов -
          Причината е във визовите проблеми на неговата съпруга, които няма как да бъдат решени в кратък срок
          Спорт

          Григор Димитров допусна обрат, приключи още на старта в Далас

          Станимир Бакалов -
          Двамата не са бяха срещали до момента, а Гришо отпадна ден по-рано и на двойки с Георги Георгиев
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions