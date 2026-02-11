Левски се отказа от бивша звезда на ЦСКА

Левски окончателно сложи край на евентуалния трансфер бивш футболист на ЦСКА. Става въпрос за Марселино Кареасо.
На „Герена“ се отказаха от привличането на колумбиеца, който до скоро играеше за ЦСКА. Причината е във визовите проблеми на неговата съпруга, които няма как да бъдат решени в кратък срок. Както е известното, дамата на сърцето на Кареасо има черен печат и забрана за влизане в Европейския съюз и няма как да получи виза за България. Самият футболист признава, че е много привързан към нея и не иска да се връща у нас сам, пише „Мач Телеграф“.
Така Левски се размина с футболист, който бе много искан от Хулио Веласкес. Шефовете се съгласиха да го привлекат, въпреки съмненията, че е в състояние да помогне на тима в борбата за шампионската титла. През миналата есен Кареасо на два пъти е лекувал травми и има много малко мачове за доскорошния си кипърски тим.