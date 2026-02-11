НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
          Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР

          Аз мисля само за моите песни и за моята публика, част от която сте и вие", обърна се тя към дипломатите

          11 февруари 2026 | 16:51
          Росица Николаева
          Примата на българската попмузика Лили Иванова получи почетния знак „Златна лаврова клонка“ на Министерството на външните работи на Република България, връчен от министър Георг Георгиев на тържествена церемония в сградата на министерството.

          Отличието е присъдено в навечерието на предстоящия ѝ концерт на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий – в зала „Олимпия“ в Париж, събитие с изключителна символика за българската културна дипломация.

          Цялото ръководство на МВнР и представители на задгранични мисии почетоха изисканото тържество, емоционално заредено, заради присъствието на самата Лили Иванова.

          В словото си министър георгиев подчерта, че отличието – най-високото на МВнР – е израз на дълбока институционална и човешка признателност за изключителния принос на Лили Иванова към утвърждаването на положителния международен образ на България чрез културната дипломация.

          Той отбеляза, че нейният дългогодишен и последователен творчески път, както и международното признание, с което се ползва, многократно надхвърлят символиката на всяка награда. С подчертано уважение и респект, министър Георгиев изтъкна, че каквато и награда да получи Лили Иванова, тя е прашинка в сравнение с това, което тя прави за българската култура и за България.

          Искрено развълнувана Лили Иванова прие отличието и изрази благодарност за оказаната ѝ чест, като сподели, че подобно признание от българска държавна институция има особена стойност в нейния професионален и личен път.

          „Аз мисля само за моите песни и за моята публика, част от която сте и вие“, обърна се тя към дипломатите. И разказа за предстоящия ѝ концерт в парижката зала „Олимпия“, както и за благотворителния концерт в помощ на Фонда на Съюза на българските артисти.

