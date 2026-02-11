Линдзи Вон претърпя третата операция

Линдзи Вон е в „стабилно състояние“, след като претърпя две операции за лечение на сериозна фрактура на левия си крак след катастрофата си във финала на спускането в неделя, която сложи край на олимпийската ѝ мечта.

Според източник, разговарял с Reuters, операциите са били извършени в болницата „Ка’ Фончело“ в Тревизо от екип местни ортопедични и пластични хирурзи, и то на същия крак, на който Вон е получила „пълно разкъсване“ на предната кръстна връзка (ACL) при катастрофа на 30 януари в Кран-Монтана, Швейцария.

„Днес ми направиха третата операция и тя беше успешна. Успехът днес има съвсем различно значение в сравнение с това, което имаше преди няколко дни. Напредвам и макар процесът да е бавен, знам, че всичко ще бъде наред. Благодарен/благодарна съм на целия невероятен медицински екип, на приятелите и семейството, които бяха до мен, както и за огромната вълна от любов и подкрепа от хора по целия свят. Също така – огромни поздравления за моите съотборници и за всички спортисти от Team USA, които ме вдъхновяват и ми дават за какво да стискам палци“, написа Вон.

Американката излезе много силно от старта във финала в неделя, но само 13 секунди по-късно закачи врата с дясната си ръка, което я изхвърли и тя се търкулна по склона, докато спре.

Тогава пълна тишина обхвана Алпийския ски център „Тофане“ в Кортина д’Ампецо, докато медицинският екип оказваше помощ на трикратната олимпийска медалистка. 41-годишната Вон беше транспортирана с хеликоптер от пистата „Олимпия деле Тофане“, докато публиката стана на крака и я аплодира.

След дълго прекъсване в състезанието по спускане при жените, надпреварата в крайна сметка беше подновена, а съотборничката на Вон – Брийзи Джонсън – спечели първия златен медал за Team USA на Игрите.

Болницата „Ка’ Фончело“ е била окончателно избрана от екипа на Вон пред други варианти, тъй като разполага с отделение по неврохирургия и се е считала за най-подходящия избор за нейната травма, според източника на Reuters.

„Линдзи Вон получи травма, но е в стабилно състояние и е в добри ръце с екип от американски и италиански лекари“, заявиха по-рано през деня от Американския отбор по ски и сноуборд в кратко съобщение в социалните мрежи.

„Тя ще бъде добре, но това ще бъде известен процес“, каза спортният директор на US Ski and Snowboard Анук Пати пред Associated Press.