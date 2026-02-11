НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          Логично: Тотнъм остана без наставник

          Все още няма официална информация от клуба кой ще поеме ръководенето на "шпорите" след напускането на Томас Франк

          11 февруари 2026 | 12:59 70
          Снимка: www.facebook.com/TottenhamHotspur
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Тотнъм Хотспър съобщи, че е освободил старши треньора си Томас Франк. Уволнението на Франк идва след поражението с 1:2 у дома от Нюкасъл на 10 февруари, което остави „шпорите“ на 16-о място в класирането на Висшата лига и само на пет точки над зоната на изпадащите.

          По повод на роката от ръководството на лондончани написаха:

          „Клубът взе решение да направи промяна на поста треньор на мъжкия отбор и Томас Франк ще напусне днес. Томас беше назначен през юни 2025 г. и ние бяхме решени да му дадем времето и подкрепата, необходими за изграждането на бъдещето заедно. Резултатите и представянето му обаче накараха Управителния съвет да заключи, че промяната на този етап от сезона е необходима. През цялото си време в клуба Томас се държеше с непоколебима отдаденост, давайки всичко от себе си в усилията си да придвижи клуба напред. Бихме искали да му благодарим за неговия принос и да му пожелаем много успехи в бъдеще.“

