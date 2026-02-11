Манчестър Юнайтед едва спаси точката в Лондон

Манчестър Юнайтед разочарова популярния си привърженик, обявил, че няма да се подстригва, докато не види пет поредни победи на тима, завършвайки наравно 1:1 от Уест Хем на „Лондон Стейдиъм“ именно след четири поредни успеха.

След това си реми в 26-ия кръг на Висшата лига, Ман Юнайтед заема четвъртата позиция във временното класиране с актив от 45 точки, на една пред петия Челси. „Чуковете“ от своя страна събраха 24 точки на 18-ото място в таблицата.

В 13-ата минута Крисенсио Съмървил надбяга защитата и стреля от границата на наказателното поле към левия ъгъл, но Сене Ламенс изби в корнер. Десет минути след това опасен удар на Аарън Уан-Бисака бе изчистен от голлинията.

В 50-ата минута Уест Хем излезе напред в резултата. Джаред Боъен пусна страхотен извеждащ пас към Томаш Соучек, който се ориентира добре в наказателното поле, изпревари Ламенс и отблизо пусна топката покрай вратаря за 1:0.

В 63-ата минута Манчестър Юнайтед стигна до изравнителен гол, който обаче не бе признат. Коби Мейну центрира отлично от свободен удар и намери непокрития Каземиро, който се разписа. Оказа се обаче, че бразилецът е бил в засада.

В 76-ата минута „червените дяволи“ не бяха далеч от попадение. Бенямин Шешко получи подаване в наказателното поле и стреля незабавно към долния десен ъгъл, но Мадс Хермансен демонстрира класа и направи брилянтно спасяване.

В шестата минута от добавеното време Манчестър Юнайтед все пак стигна до изравнителен гол. Браян Мбемо центрира към Бенямин Шешко, а той с много красив удар от въздуха насочи топката към близкия ляв ъгъл и оформи крайното 1:1.