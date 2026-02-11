Манчестър Сити отнесе Фулъм, не се пуска от битката за титлата

Манчестър Сити продължава да преследва шампионската титла в Англия. „Гражданите“ удариха Фулъм с 3:0 в мач от 26-ия кръг на Висшата лига и имат 53 точки, втори са в класирането. Лидер е Арсенал с 56 т.



Фулъм пък остава 12-и с 34 т.



За успеха на домакините се разписаха Антоан Семеньо, Нико О’Райли и Ерлинг Холанд още до почивката.

- Реклама -



В 24-ата минута Сандер Берге не успя да изчисти добре топката и тя попадна на пътя на Семеньо, който вкара с удар от близо за 1:0. 7 минути по-късно Антоан пък изведе Нико О’Райли на стрелкова позиция и той с красив завършващ удар матира Лено – 2:0.

В 39-ата минута Холанд получи пас от Фодън и хладнокръвно изпрати топката в долния ляв ъгъл за 3:0.