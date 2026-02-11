НА ЖИВО
          Манчестър Сити отнесе Фулъм, не се пуска от битката за титлата

          За успеха на домакините се разписаха Антоан Семеньо, Нико О'Райли и Ерлинг Холанд още до почивката

          11 февруари 2026 | 23:31
          Манчестър Сити продължава да преследва шампионската титла в Англия. „Гражданите“ удариха Фулъм с 3:0 в мач от 26-ия кръг на Висшата лига и имат 53 точки, втори са в класирането. Лидер е Арсенал с 56 т.

          Фулъм пък остава 12-и с 34 т.

          За успеха на домакините се разписаха Антоан Семеньо, Нико О’Райли и Ерлинг Холанд още до почивката.  

          В 24-ата минута Сандер Берге не успя да изчисти добре топката и тя попадна на пътя на Семеньо, който вкара с удар от близо за 1:0. 7 минути по-късно Антоан пък изведе Нико О’Райли на стрелкова позиция и той с красив завършващ удар матира Лено – 2:0.  
          В 39-ата минута Холанд получи пас от Фодън и хладнокръвно изпрати топката в долния ляв ъгъл за 3:0.

