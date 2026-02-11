НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:37 Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров?13:08 ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          НачалоСпорт

          Марсилия уволни Роберто Де Дзерби

          Роберто де Дзерби повече няма да води Олимпик (Марсилия)

          11 февруари 2026 | 13:31 60
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Френският гранд Олимпик (Марсилия) обяви раздялата си с треньора Роберто де Дзерби по взаимно съгласие. Решението е взето на съвместна среща с участието на 46-годишния италианец, собственика Франк Маккоутрт, президента Пабло Лонгориа и акционерите на клуба.

          - Реклама -
            
            

          Де Дзерби пое Олимпик (Марсилия) на 29 юни 2024 г. и още в първия си сезон изведе тима до второто място в крайното класиране на Лига 1. За 69 мача начело на марсилци той спечели 39 победи, направи 10 равенства и регистрира 20 загуби.

          Ключови за раздялата между клуба и треньора се оказаха две загуби. Първо беше поражението с 0:3 от Брюж, която извади отбора от участие в елиминациите на Шампионската лига. В неделя дойде кошмарното 0:5 в дербито с ПСЖ. Олимпик (Марсилия) в момента е на четвърто място в Лига 1 с 39 точки, на три зад третия Олимпик (Лион). Лидер е ПСЖ с 51, следван от Ланс с 49.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Отново без ток на „Герена“

          Станимир Бакалов -
          По тази причина днес, 11 февруари, официалният клубен магазин, както и билетната каса пред Сектор „А“, няма да работят
          Спорт

          Димитър Димитров-Херо със 100-процентов актив в дербито на Пловдив

          Станимир Бакалов -
          Една от централните фигури в този четвъртфинал на „Лаута“ ще бъде треньорът на „канарчетата“ Димитър Димитров
          Футбол

          Логично: Тотнъм остана без наставник

          Николай Минчев -
          Раздялата стана факт след поражението от Нюкясъл с 1:2
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions