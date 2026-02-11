Марсилия уволни Роберто Де Дзерби

Френският гранд Олимпик (Марсилия) обяви раздялата си с треньора Роберто де Дзерби по взаимно съгласие. Решението е взето на съвместна среща с участието на 46-годишния италианец, собственика Франк Маккоутрт, президента Пабло Лонгориа и акционерите на клуба.

Де Дзерби пое Олимпик (Марсилия) на 29 юни 2024 г. и още в първия си сезон изведе тима до второто място в крайното класиране на Лига 1. За 69 мача начело на марсилци той спечели 39 победи, направи 10 равенства и регистрира 20 загуби.

Ключови за раздялата между клуба и треньора се оказаха две загуби. Първо беше поражението с 0:3 от Брюж, която извади отбора от участие в елиминациите на Шампионската лига. В неделя дойде кошмарното 0:5 в дербито с ПСЖ. Олимпик (Марсилия) в момента е на четвърто място в Лига 1 с 39 точки, на три зад третия Олимпик (Лион). Лидер е ПСЖ с 51, следван от Ланс с 49.