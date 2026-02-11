НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          Мъж и жена са задържани във Варна с фентанил и хашиш след полицейска акция

          При обиск в жилището им са открити наркотици, електронна везна и пари.

          Мъж и жена са задържани във Варна, след като при полицейска акция в дома им са открити фентанил и хашиш, съобщиха от полицията. Операцията е проведена по линия на противодействието на разпространението на наркотични вещества.

          Задържаните са 39-годишен мъж и 29-годишна жена, и двамата от Варна, като по данни на полицията са криминално проявени и осъждани.

          При извършения обиск в жилището им освен наркотичните вещества са намерени още електронна везна и парични средства, за които се предполага, че са свързани с незаконна дейност.

          Акцията е проведена под надзора на Окръжната прокуратура във Варна, а двамата са задържани за 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство, като разследването продължава.

