Мъж и жена са задържани във Варна с фентанил и хашиш след полицейска акция

Мъж и жена са задържани във Варна, след като при полицейска акция в дома им са открити фентанил и хашиш, съобщиха от полицията. Операцията е проведена по линия на противодействието на разпространението на наркотични вещества.

Задържаните са 39-годишен мъж и 29-годишна жена, и двамата от Варна, като по данни на полицията са криминално проявени и осъждани.

При извършения обиск в жилището им освен наркотичните вещества са намерени още електронна везна и парични средства, за които се предполага, че са свързани с незаконна дейност.

Акцията е проведена под надзора на Окръжната прокуратура във Варна, а двамата са задържани за 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство, като разследването продължава.