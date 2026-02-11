НА ЖИВО
          Мерц призова ЕС към „смели“ реформи и мащабна дерегулация срещу икономическия натиск от Китай и САЩ

          Германският канцлер настоя Европа да действа „бързо и решително“, за да спре упадъка и да възстанови конкурентоспособността си

          11 февруари 2026 | 20:18 560
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Германският канцлер Фридрих Мерц призова за „смели“ стъпки от страна на Европейския съюз, включително мащабна дерегулация, за да се преодолее това, което той определи като „упадък“ през последния четвърт век на фона на засилената икономическа конкуренция от Китай и Съединените щати.

          Изказването му беше направено пред ръководители на индустрията в белгийския пристанищен град Антверпен в навечерието на ключови разговори в ЕС, посветени на икономическата политика.

          „Само икономически силна Европа може да бъде суверенна Европа.“

          Мерц подчерта, че времето за колебания е изчерпано и че Европейският съюз трябва да действа „бързо и решително“.

          „Време е Европа да действа – бързо и решително.“

          Призив за дерегулация „във всеки сектор“

          Канцлерът отправи категоричен апел към Брюксел за широка дерегулация във всички икономически сектори, като според него прекомерната административна тежест и регулации задушават европейската конкурентоспособност.

          По думите му Европа трябва да намали бюрократичните пречки, да ускори инвестициите и да стимулира индустриалния растеж, ако иска да се противопостави на икономическата експанзия на Китай и на технологичното и индустриално предимство на САЩ.

          Изказването на Мерц идва в момент, когато в ЕС се водят оживени дебати за бъдещето на индустриалната политика, енергийната трансформация и стратегическата автономия на блока.

          Според германския канцлер икономическата сила е фундаментът на европейския суверенитет, а без нея амбициите за политическо влияние и стратегическа независимост остават трудно постижими.

