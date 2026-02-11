НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.

          Състоянието на всички значими водоеми, които се контролират от нас, са в много добро състояние

          11 февруари 2026 | 09:20 1051
          Снимка: БНТ
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Ще започна с позитивна новина. Състоянието на всички значими водоеми, които се контролират от нас, са в много добро състояние. С тези валежи и очакваното снеготопене очакваме по-спокойно лято. След четири години суша, това е много добра новина„. Това заяви министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов пред БНТ.

          - Реклама -
            
            

          Той коментира и казуса „Петрохан“.

          „Финансираме НПО-та, осъществяваме съвместни дейности с тях. С тази Национална агенция – това е пълен парадокс. Съвсем в разрез с всички правила е сключено това споразумение с нея без становище от правна дирекция в министерството, без иницииращо писмо. Някой си намисля, сключва споразумение. Не са членове на Юропарк (Europarc) – регистрацията им е половин година след това споразумение. Подвеждащо е да носи името „национална”, категоричен е той.

          Нямаме информация тази НАКЗТ да е ползвала средства от оперативна програма към министерството. Чух версии, че това ги е разочаровало“, допълни министърът в оставка.

          В нашите масиви нямаме нито един подаден сигнал за еконарушение от организацията“, подчерта още той и уточни, че от 2022 г. в района на хижа „Петрохан“ не са издавани разрешения за сеч, защото самият район е труднодостъпен.

          „Всички следващи министри след сключването на споразумението са опитвали да прекратят споразумението с НАКЗТ. В коридорите на министерството се говори, когато са били поканени, изненадващо влизат въоръжени в министерството. Мисля, че това е било 2022 г. лятото. Очевидци разказват това. Мисля, че Ивайло Иванов е влязъл въоръжен, имало е и други хора с него“, обяви още Генов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Караджов подписва договорите за пътническите ЖП превози

          Росица Николаева -
          Договорите по трите лота са за срок от 12 години и влизат в сила от 13 декември 2026 г.
          Крими

          Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура

          Росица Николаева -
          Нашето общество не дава на младите хора такива морални насоки, които да ги направят успешни хора
          Политика

          Наталия Киселова поема парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ след рокади в ръководството

          Дамяна Караджова -
          Промените в групата идват дни след избора на Крум Зарков за нов лидер на социалистите.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions