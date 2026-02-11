НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Министър Станков: До края на месеца започваме експериментално изгаряне на биомаса в ТЕЦ „Марица-изток 2“

          Промяната на горивото е дискутирана и с мениджмънта на двете американски централи – ТЕЦ „Марица-изток“ 1 и ТЕЦ „Марица-изток“ 3

          11 февруари 2026 | 15:27 270
          Росица Николаева
          До края на този месец ще започне експериментално изгаряне на отпадъчна дървесина в ТЕЦ „Марица-изток 2“, заяви министърът в оставка Жечо Станков.

          По неговите думи в началото на експеримента ще се добавят 5% биомаса към лигнитните въглища, като постепенно количеството ще се увеличава до 30%.

          При достигане на това количество цената на електроенергията, произведена от държавния ТЕЦ 2 може да бъде намалена с до 50 евро/МВтч – това е сериозен резултат, който значително ще повиши конкурентоспособността на производството и ще увеличи необходимостта от добив на повече въглища.

          Очаква се и намаляване с около 50% на въглеродните емисии, които имат сериозна роля в цената на електроенергията, произведена от ТЕЦ „Марица-изток 2“. Процесът има ключово значение за осигуряване на стабилна заетост и перспектива за работа на комплекса „Марица изток“.

          „Ако в момента в централата работят пет блока, нашите надежди са догодина по това време, благодарение на включването на дървесен чипс в горивото, натоварването да е 100% и да работят всичките осем блока“, подчерта министър Станков.

          Закупуването на машини за включването на дървесен чипс може да бъде финансирано с безвъзмездни средства от Фонда за справедлив преход, където имаме достъп до 88 млн. евро, по линия на фондовете за въглищните региони, както и с кредитни средства.

          Добавянето на отпадъчна дървесина към лигнитните въглища като гориво за производство на електроенергия има потенциал да се превърне в успешен пример за сътрудничество между енергетиката и горските стопанства, осигурявайки устойчивост и конкурентоспособност в развитието и на двата отрасъла.

          Промяната на горивото е дискутирана и с мениджмънта на двете американски централи – ТЕЦ „Марица-изток“ 1 и ТЕЦ „Марица-изток“ 3, стана ясно още от думите на енергийния министър. Ако тя е успешна, тези две централи също имат готовност да добавят биомаса към лигнитните въглища в своето производство.

          Експериментът с включването на отпадъчна дървесина в горивото за производство на електроенергия идва в резултат на едногодишно целенасочено търсене на устойчиви възможности за развитие на комплекса „Марица-изток“. В процеса са включени водещи представители на сектора, както и учени с безспорна дългогодишна експертиза.

