Мирчев: Шефът на ДАНС отказа отговори за „Петрохан“, проведе разговор с депутат от ГЕРБ по време на почивката

ДАНС се оказа замесена в казуса „Петрохан“. Това заяви в публикация във Facebook депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев, след изслушване в парламента, свързано с трагедията, при която загинаха шестима души.
По думите му по време на открито заседание на Народното събрание е бил отправен въпрос към председателя на ДАНС Деньо Денев дали сред шестимата загинали има лица, вербувани от службата. Денев отказал да отговори публично с аргумента, че информацията за вербувани лица представлява класифицирана тайна.
Според Мирчев заседанието е било засекретено, за да бъде получен отговор. Дадена е била 15-минутна почивка.
Твърдения за „инструктаж“ в кулоарите
В публикацията си Мирчев твърди, че по време на почивката шефът на ДАНС е отишъл на разговор с депутата от ГЕРБ-СДС Христо Терзийски пред кабинетите на „ДПС – Ново начало“.
След връщането си в пленарната зала Денев отново е отказал да отговори дали ДАНС е вербувала някой от шестимата мъже, дали те са били под наблюдение и каква е била ролята на службата в трагедията, твърди депутатът.
Мирчев посочва още, че сътрудник на политическата сила е заснел момента, в който председателят на ДАНС напуска пленарната зала и провежда разговор с Терзийски.
Политически реакции
В публикацията си Ивайло Мирчев определя случилото се като опит трагедията да бъде използвана за политическа атака.
До момента от ДАНС и от парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и „ДПС – Ново начало“ няма официална позиция по твърденията, изложени в публикацията.
Казусът „Петрохан“ продължава да поражда сериозно обществено напрежение, а въпросите около евентуална институционална ангажираност на службите остават в центъра на политическия дебат.