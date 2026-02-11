Мирчев: Шефът на ДАНС отказа отговори за „Петрохан“, проведе разговор с депутат от ГЕРБ по време на почивката

ДАНС се оказа замесена в казуса „Петрохан“. Това заяви в публикация във Facebook депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев, след изслушване в парламента, свързано с трагедията, при която загинаха шестима души.

По думите му по време на открито заседание на Народното събрание е бил отправен въпрос към председателя на ДАНС Деньо Денев дали сред шестимата загинали има лица, вербувани от службата. Денев отказал да отговори публично с аргумента, че информацията за вербувани лица представлява класифицирана тайна.

Според Мирчев заседанието е било засекретено, за да бъде получен отговор. Дадена е била 15-минутна почивка.

Твърдения за „инструктаж“ в кулоарите

В публикацията си Мирчев твърди, че по време на почивката шефът на ДАНС е отишъл на разговор с депутата от ГЕРБ-СДС Христо Терзийски пред кабинетите на „ДПС – Ново начало“.

След връщането си в пленарната зала Денев отново е отказал да отговори дали ДАНС е вербувала някой от шестимата мъже, дали те са били под наблюдение и каква е била ролята на службата в трагедията, твърди депутатът.

Мирчев посочва още, че сътрудник на политическата сила е заснел момента, в който председателят на ДАНС напуска пленарната зала и провежда разговор с Терзийски.

Политически реакции

В публикацията си Ивайло Мирчев определя случилото се като опит трагедията да бъде използвана за политическа атака.

„Една трагедия се използва за политическа атака по гнусен начин“, пише той.

До момента от ДАНС и от парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и „ДПС – Ново начало“ няма официална позиция по твърденията, изложени в публикацията.

Казусът „Петрохан“ продължава да поражда сериозно обществено напрежение, а въпросите около евентуална институционална ангажираност на службите остават в центъра на политическия дебат.