Митничари откриха над 24 000 кутии контрабандни цигари на ГКПП „Лесово“

Митническите служители на Митнически пункт „Лесово“ задържаха 481 000 къса, или 24 050 кутии контрабандни цигари, укрити в товарен автомобил, съобщиха от Агенция „Митници“.

Тютюневите изделия били скрити в палети с декларирани закачалки за дрехи, превозвани с товарна композиция от влекач и полуремарке с чужда регистрация.

Камионът е пристигнал на пункта на 8 февруари 2026 г. на вход за страната, като водачът – турски гражданин, е представил документи за транзитен превоз на групажна стока от Турция за Румъния.

След анализ на риска митническите служители извършили щателна проверка, като със специализирана рентгенова апаратура били открити подозрителни зони в товара. При последвалата физическа проверка станало ясно, че вътрешността на три от палетите съдържа кашони с цигари, укрити зад декларираната стока.

Иззети са общо 481 000 къса цигари от различни марки, като стойността на задържаната контрабандна стока надхвърля 80 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Териториална дирекция Митница Бургас, под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

По данни на митническите власти само от началото на годината на МП „Лесово“ са задържани близо 2 милиона къса контрабандни цигари, като в повечето случаи те са укривани сред декларирани товари, предназначени за държави от Европейския съюз, където цените на цигарите са по-високи.

При един от последните случаи митничарите са открили 711 000 къса цигари, укрити в изолационни панели, превозвани от Турция към Румъния.