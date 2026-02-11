МВР: Разследването по случая „Петрохан“ продължава, резултатите ще бъдат обявени след приключването му

Работата по случая „Петрохан“ продължава и обществото ще бъде информирано едва след приключване на разследването. Това заяви пред журналисти заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, който участва в събитие по повод Европейския ден на телефон 112 в София.

- Реклама -

По думите му политическото ръководство на МВР е предоставило пълно доверие на разследващите екипи.

„Като политическо ръководство разчитаме и сме се доверили изцяло на професионалистите, които работят ежедневно“, посочи Тодоров.

Той обясни, че към момента част от информацията не може да бъде оповестявана заради следствената тайна, като случаят е изключително сложен и включва множество версии, които трябва да бъдат проверени внимателно, за да се стигне до обективната истина.

Заместник-министърът уточни още, че вече е извършена проверка и лицата, свързани със случая, са притежавали разрешителни за оръжие, издадени съгласно действащите правила.

По думите му разследването ще изисква значително време и няма как да приключи за кратък период, тъй като всяка подробност е от значение и ще бъде запазена до пълното изясняване на фактите.

Тодоров коментира още, че институциите работят професионално, независимо от обществените коментари по темата, и резултатите ще бъдат обявени, когато проверката приключи изцяло.

На въпрос защо в рамките на седмица няма официална позиция от политическото ръководство на МВР и къде са министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов и главният секретар Мирослав Рашков, Тодоров отговори, че първо трябва да има доказани факти, преди да бъдат направени публични изявления.

Случаят започна на 2 февруари, когато в района на хижа „Петрохан“ бяха открити три простреляни тела. По-късно за издирване бяха обявени още трима души, също свързани с неправителствена организация, чиито членове са обитавали хижата. Няколко дни по-късно и те бяха намерени простреляни в района на връх Околчица.