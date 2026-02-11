НА ЖИВО
          МВР: Разследването по случая „Петрохан“ продължава, резултатите ще бъдат обявени след приключването му

          Зам.-министърът Тони Тодоров заяви, че по тежкия случай се работи внимателно, а информация ще бъде оповестена след установяване на всички факти

          11 февруари 2026 | 11:45 1670
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Работата по случая „Петрохан“ продължава и обществото ще бъде информирано едва след приключване на разследването. Това заяви пред журналисти заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, който участва в събитие по повод Европейския ден на телефон 112 в София.

          По думите му политическото ръководство на МВР е предоставило пълно доверие на разследващите екипи.

          Парламентът изслушва екоминистъра за „Петрохан“, Митов няма да присъства Парламентът изслушва екоминистъра за „Петрохан“, Митов няма да присъства

          „Като политическо ръководство разчитаме и сме се доверили изцяло на професионалистите, които работят ежедневно“,

          посочи Тодоров.

          Той обясни, че към момента част от информацията не може да бъде оповестявана заради следствената тайна, като случаят е изключително сложен и включва множество версии, които трябва да бъдат проверени внимателно, за да се стигне до обективната истина.

          Заместник-министърът уточни още, че вече е извършена проверка и лицата, свързани със случая, са притежавали разрешителни за оръжие, издадени съгласно действащите правила.

          По думите му разследването ще изисква значително време и няма как да приключи за кратък период, тъй като всяка подробност е от значение и ще бъде запазена до пълното изясняване на фактите.

          Тодоров коментира още, че институциите работят професионално, независимо от обществените коментари по темата, и резултатите ще бъдат обявени, когато проверката приключи изцяло.

          МВР отхвърли версията за четири джипа към хижа „Петрохан“ преди тройното убийство МВР отхвърли версията за четири джипа към хижа „Петрохан“ преди тройното убийство

          На въпрос защо в рамките на седмица няма официална позиция от политическото ръководство на МВР и къде са министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов и главният секретар Мирослав Рашков, Тодоров отговори, че първо трябва да има доказани факти, преди да бъдат направени публични изявления.

          Случаят започна на 2 февруари, когато в района на хижа „Петрохан“ бяха открити три простреляни тела. По-късно за издирване бяха обявени още трима души, също свързани с неправителствена организация, чиито членове са обитавали хижата. Няколко дни по-късно и те бяха намерени простреляни в района на връх Околчица.

