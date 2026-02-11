НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:29 НА ЖИВО: Изслушват за „Петрохан“ министри и шефове на служби13:37 Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров?13:08 ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура
          НачалоБългария

          НА ЖИВО: Изслушват за „Петрохан“ министри и шефове на служби

          11 февруари 2026 | 14:29 910
          НА ЖИВО: Изслушват за „Петрохан“ министри и шефове на служби
          НА ЖИВО: Изслушват за „Петрохан“ министри и шефове на служби
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Министри и шефове на служби се изслушват в НС по казуса, свързан с трагедията „Петрохан“.

          - Реклама -
            
            

          Припомняме Ви, че при странни обстоятелства бяха открити първо телата на трима мъже край хижа „Петрохан“, а след това на още трима край връх Околчица. Сред тях се оказа 15-годишно момче.

          МВР: Разследването по случая „Петрохан“ продължава, резултатите ще бъдат обявени след приключването му МВР: Разследването по случая „Петрохан“ продължава, резултатите ще бъдат обявени след приключването му

          Според версията на полицията става дума за т. нар. разширено самоубийство. По първоначална информация тримата мъже на Петрохан сами са се простреляли. Направените аутопсии на телата, открити в кемпер във врачанския балкан сочат, че Ивайло Калушев- лидер на групата, е застрелял другите двама – 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.

          Изслушването се прави по искане на три парламентарни групи – „Възраждане, ПП-ДБ и ИТН.

          Гледайте на живо изслушването и дебатите по темата, превърнала се в основна през последните 10 дни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Искра Михайлова след избора на Гюров: Добрата новина е, че никой не може да каже, че Делян Пеевски определи служебния премиер

          Росица Николаева -
          Ние изказахме нашето мнение, че служебният премиер трябва да бъде максимално отдалечен от политическите сили
          Любопитно

          Бритни Спиърс продаде правата върху целия си музикален каталог

          Росица Николаева -
          Тя е една от най-продаваните жени изпълнителки с над 150 милиона продадени албума
          Политика

          Ивелин Михайлов: Най-подходящият вариант за вътрешен министър е Бойко Рашков

          Никола Павлов -
          Той добави, че най-силно впечатление му е направило посещението на Рашков в Банкя
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions