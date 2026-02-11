НА ЖИВО: Изслушват за „Петрохан“ министри и шефове на служби

Министри и шефове на служби се изслушват в НС по казуса, свързан с трагедията „Петрохан“.

- Реклама -

Припомняме Ви, че при странни обстоятелства бяха открити първо телата на трима мъже край хижа „Петрохан“, а след това на още трима край връх Околчица. Сред тях се оказа 15-годишно момче.

Според версията на полицията става дума за т. нар. разширено самоубийство. По първоначална информация тримата мъже на Петрохан сами са се простреляли. Направените аутопсии на телата, открити в кемпер във врачанския балкан сочат, че Ивайло Калушев- лидер на групата, е застрелял другите двама – 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.

Изслушването се прави по искане на три парламентарни групи – „Възраждане, ПП-ДБ и ИТН.

Гледайте на живо изслушването и дебатите по темата, превърнала се в основна през последните 10 дни.