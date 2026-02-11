НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          НачалоБългария

          Настане вечер – Петрохан изгрее… и почва поредната конспирация

          Защо превърнахме смъртта на дете в национален панаир

          11 февруари 2026 | 12:08 2100
          Колаж, генериран с изкуствен интелект.
          Ангел Зафиров
          Ангел Зафиров
          Сподели
          Ангел Зафиров
          Ангел Зафиров

          Има ли тема, която да е по-вълнуваща от Петрохан? Не. Цяла седмица колективната ни народна памет се чуди и мае, вълнува и побърква – напълно убедена, че „те ни лъжат“.

          - Реклама -
            
            

          Трябва да го кажем в самото начало. Абсолютно вярно е, че ни лъжат за „случая Петрохан“. Този път обаче ни излъгаха по малко по-особен начин – като не ни казаха истината. Или поне не веднага. Това позволи на народния конспиративен гений до такава степен да се развихри и възбуди с такова количество фантазии, че не остана социална медия, която да не е осрана от едни и същи, повтарящи се мантри – почти като мантрите на „будистите“ от Петрохан.

          В така заформилата се истерична ситуация, не е учудващо, че всички лудаци с профили ги яде отвътре да си споделят мислите. Учудващо е, че много от тези съобщения – едни безкрайни текстове, копирани незнайно откъде, създадени незнайно от кого, се споделят, харесват и подкрепят от хора, които иначе се представят за образцови и успешни. А някои от тях даже се изказват от височината на престижни постове.

          Първо Васил Терзиев, който „в традициите на най-добрите учебници на КГБ“ реши да изпревари вълната от обвинения, като си признае, че не само е спонсорирал групата на Петроханските маниаци, (защото те били едни чудесни и прекрасни хора, които и на мравката път сторвали), ами и истината, както не спират да се надяват все още хората, които иначе мислят себе си за умни, тепърва щяла да излезе наяве. Убедени са в това. Защото имат вътрешно чувство.

          После започнаха и редактори на сайтове, адвокати, лекари, психоаналитици, университетски преподаватели, музиканти, художници и други хора на изкуството, да използват публичната си слава и достъпи, за да изразяват своето убеждение, че видите ли, „нещо не се връзва, аз ги познавам тия, бил съм им на гости, много приятни хора…“.

          Дори и продължаващият да се представя за главен прокурор Борислав Сарафов, изпълзя от своята дупка, за да заключи многозначително, че такова нещо дори и в Туин Пийкс не можело да се види. Не знам за филмите и сериалите, ама истината е, че има доста такива нефилмови случаи по света, а сега – вече и у нас.

          Но защо ли да не си поговорим още малко за филми, когато и на малките деца вече им е ясно, че когато се намерят 6 трупа в планината, хората изпадат в истерия, но много по-важно – започват да търсят отговорност. В крайна сметка, в това общество и метеорит да падне от небето и да убие шестима – все ще се намери някой виновен астроном, който да го отнесе.

          Но затова не се говори. Говори се за: дървена мафия, мексиканска мафия, метаамфетамини, хероин, пеевски, епстийн, извънземни, голяма и смъртоносна тайна, която се крие вдън горите тилилейски, …… .

          Е, не обслужва ли това идеално обичайните заподозрени за несвършената работа в България – Полиция, Съд, Прокуратура, Васил Терзиев? Обслужва ги. А това, че едно дете никога няма да порасне, няма да му се случат нормалните неща, които трябва да се случат в живота на всяко дете? Няма никакво значение – значение има единствено да излезеш сух от тая работа.

          Има някаква патология в цялото това наше отричане на реалността – все пак имаше и хора, които до последно се кълняха във Всевишния, че не познават Епстийн. Когато ги хванаха, и се оказа, че не е било точно така, какво направиха те? Извиниха се, казаха, че съжаляват и обещаха, че повече никога няма предават полови болести на млади момичета.

          А при нас? Пълен абсурд. Родителите не са почернени, властта не е отговорна, ние не сме виновни, а децата са мъртви. За повечето от нас съвсем доскоро Петрохан беше само име на планински проход от сводките за пътната обстановка при зимни условия. По-възрастите може би се ще сетят и за любимия си соц салам. Но това е минало – занапред Петрохан вече ще се свързва единствено със смърт, ужас и трагедия. Ом мани падме хум.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Станков: Удължената дерогация за „Лукойл“ гарантира стабилни доставки на горива

          Дамяна Караджова -
          Енергийният министър увери, че няма риск за снабдяването на крайните потребители, а рафинерията ще може да работи предвидимо.
          Общество

          СОС обсъжда предложение за смяна на името на площад „Св. Александър Невски“

          Десислава Димитрова -
          На утрешното си редовно заседание СОС ще разгледа предложение за преименуване на площад „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“, става ясно от публикувания дневен ред.
          Общество

          СОС решава за нови квартални паркинги в район „Подуяне“

          Десислава Димитрова -
          На предстоящото си заседание СОС ще гласува предложение за изграждане на нови квартални паркинги и подобряване на междублоковите пространства в район „Подуяне“.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions