      сряда, 11.02.26
          Политика

          Наталия Киселова поема парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ след рокади в ръководството

          Промените в групата идват дни след избора на Крум Зарков за нов лидер на социалистите.

          11 февруари 2026 | 09:02 3040
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Наталия Киселова ще поеме ръководството на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“, след като досегашният председател Драгомир Стойнев е освободен от поста, а Кирил Добрев е оттеглен като заместник-председател, научи NOVA.

          Очаква се решението да бъде обявено официално от партията в близките часове. Към момента Мая Димитрова остава заместник-председател на парламентарната група.

          Рокадите се случват само дни след избора на нов председател на БСП. На 7 февруари Крум Зарков бе избран за лидер на партията, след като получи 416 гласа. На второ място остана Борислав Гуцанов с 302 гласа, а Руси Статков получи 3 гласа.

          БСП между ценностите и компромисите: критичният поглед на Диана Тонова БСП между ценностите и компромисите: критичният поглед на Диана Тонова

          С отделно гласуване делегатите избраха Крум Зарков и за член на Националния съвет на партията.

          Припомняме, че по-рано Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на БСП по време на 51-вия извънреден конгрес на партията, проведен в зала 3 на НДК с участието на близо 700 делегати. До конгреса се стигна след оставката на кабинета „Желязков“, последвана от оттеглянето на Изпълнителното бюро на партията.

          Първоначално кандидатите за лидерския пост бяха 52-ма, но в крайна сметка в окончателния избор участваха Крум Зарков, Борислав Гуцанов и Руси Статков.

