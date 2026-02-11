НА ЖИВО
          Навръх годишнината от революцията: Президентът на Иран се извини за смазването на протестите

          11 февруари 2026
          Снимка: Wikimedia Commons
          Иран отбеляза 47-ата годишнина от Ислямската революция от 1979 г., докато страната остава под засилен вътрешен и международен натиск, съобщи Асошиейтед прес.

          Теократичното управление в Техеран продължава да бъде критикувано заради кървавото потушаване на националните протести, докато същевременно се водят сложни преговори със Съединените щати относно иранската ядрена програма.

          По време на официалните чествания иранският президент Масуд Пезешкиан отправи извинение към гражданите, пострадали при протестите, без обаче да признае пряко отговорността на силите за сигурност.

          „Срамуваме се пред народа и сме длъжни да помогнем на всички, които са пострадали от тези инциденти. Не търсим конфронтация с народа“, заяви Пезешкиан.

          CNN: Нетаняху обсъжда с Тръмп удари по Иран CNN: Нетаняху обсъжда с Тръмп удари по Иран

          Президентът увери още, че страната му не се стреми към ядрени оръжия и е готова за международни проверки.

          „Не се стремим към ядрени оръжия и сме готови за всякакъв вид проверка“, каза той.

          В същото време напрежението в региона се увеличава. Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи изпращането на втори самолетоносач в Близкия изток, докато в САЩ на посещение е израелският премиер Бенямин Нетаняху, който настоява за по-строги условия в евентуално ново споразумение с Техеран.

          По иранската държавна телевизия бяха показани масови митинги в подкрепа на режима и върховния лидер аятолах Али Хаменей, като участници носеха портрети на Хаменей и на основателя на Ислямската република аятолах Рухолах Хомейни, както и ирански и палестински знамена. Те скандираха антиамерикански и антиизраелски лозунги.

          Въпреки официалните прояви, според Асошиейтед прес, по време на празничните фойерверки в Техеран от жилищни квартали са се чували и възгласи срещу властта.

          „Смърт на диктатора!“, са скандирали хора от части на столицата.

          Междувременно Международната агенция за атомна енергия продължава да има затруднения с инспекциите на иранските ядрени запаси, а бъдещето на преговорите между Техеран и Вашингтон остава несигурно.

          Президентът на Иран се зарече да укрепи сътрудничеството с БРИКС, ШОС и ЕАИС Президентът на Иран се зарече да укрепи сътрудничеството с БРИКС, ШОС и ЕАИС
