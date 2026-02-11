NBC News: Рейтингът на Тръмп се срина до най-ниското си ниво от началото на втория му мандат

Рейтингът на одобрение на президента на САЩ Доналд Тръмп е паднал до най-ниското си ниво от началото на втория му мандат на фона на кризата с нелегалните мигранти, според проучване на общественото мнение, проведено от Decision Desk на NBC News.

- Реклама -

Според анкетата само 39% от анкетираните са заявили, че одобряват работата на президента на САЩ, в сравнение с 42% през декември миналата година. И обратно, 61% не одобряват настоящите политики на президента.

Освен това 65% от анкетираните смятат, че САЩ се движат в грешна посока, а само 34% се доверяват на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE). Отбелязва се, че 27% напълно подкрепят имиграционната политика на Белия дом (в сравнение с 32% през април 2025 г.). Четиридесет и девет процента от анкетираните напълно не одобряват тази политика, в сравнение с 34% през април 2025 г.

Инцидентите с мигранти предизвикаха широк обществен резонанс в САЩ. Демократите остро критикуваха решенията и действията на служителите по сигурността и администрацията по отношение на ситуацията в Минеаполис. Според съобщения в американските медии, Белият дом впоследствие е започнал да развива по-малко конфронтационен подход, а министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем е била отстранена от по-нататъшно ръководство на операциите в Минеаполис. Освен това, координаторът на Белия дом по управление на границите Том Хоман е бил изпратен на мястото на инцидента.