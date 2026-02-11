Нетаняху настоя пред президента Доналд Тръмп сигурността на Израел да бъде водеща в ядрените преговори с Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е подчертал пред президента Доналд Тръмп, че сигурността на Израел трябва да остане водещ приоритет в контекста на ядрените преговори на Вашингтон с Иран. Това съобщиха от канцеларията на израелския министър-председател след срещата между двамата лидери в Белия дом.

В официалното изявление се посочва, че Нетаняху е настоял за „гарантиране на сигурността на държавата Израел във връзка с преговорите“, като е акцентирал върху необходимостта всяко бъдещо споразумение да отчита стратегическите и отбранителни интереси на страната.

„Премиерът настоя за гарантиране на сигурността на държавата Израел във връзка с преговорите“, се казва в съобщението.

Според информацията двете страни са се договорили да координират действията си и да поддържат постоянен контакт по темата. Разговорът е част от по-широк диалог между САЩ и Израел относно развитието на ядрената програма на Иран и регионалната сигурност в Близкия изток.

Срещата идва на фона на засилен дипломатически натиск и опити за възобновяване или преформулиране на рамката за ограничаване на иранската ядрена дейност, като Израел последователно изразява опасения, че евентуално споразумение без строги механизми за контрол би могло да застраши неговата национална сигурност.