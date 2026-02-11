Николай Дойнов обясни проверката в ефир при интервюто за трагедията край „Петрохан“

Водещият на NOVA Николай Дойнов даде в ефир официално обяснение за поисканата лична карта на Ралица Асенова, майка на Николай Златков, една от жертвите в трагедията край „Петрохан“. Случаят предизвика силна реакция в социалните мрежи и постави въпроса докъде стигат границите на журналистическата проверка по време на живо излъчване.

Още в началото на предаването „Интервюто в Новините на NOVA“ водещият се обърна към зрителите, за да разясни ситуацията от предходната вечер.

„Преди да започнем днешния разговор, позволете ми да кажа няколко думи за интервюто с майката на една от жертвите в ужасната история, която е тема номер едно в страната през последните дни. Показването на документ за самоличност за момент измести фокуса от отговорите, които обществото търси за трагедията „Петрохан“.

По думите му, по време на централната емисия новини е постъпило телефонно обаждане от Ралица Асенова, която заявила, че е майка на една от жертвите и настояла да говори веднага и само на живо, за да няма промяна на думите ѝ.

„По телефон се свърза госпожа Ралица Асенова, която ни каза, че е майка на Николай Златков, една от шестте жертви. Пожела да говори пред NOVA. Единственото ѝ условие беше това да се случи в този момент, веднага и само единствено на живо, за да няма промяна на думите ѝ.“

Дойнов обясни, че до този момент не е имало публична информация за нея, а редакцията не е разполагала с възможност да потвърди самоличността ѝ предварително.

„Имахме косвени данни, но и броени минути за проверка.“

Според водещия, решението за проверка на самоличността в ефир е било продиктувано от отговорността към зрителите.

„Осъзнавахме риска, но го поехме точно заради всички отговори, които търсим. Зрителите трябва да знаят кой стои зад думите, които чуват в телевизионен ефир, особено при криза на доверие, породена от противоречива информация.“

В края на изявлението си Дойнов подчерта, че крайната оценка за подобни решения остава в ръцете на аудиторията.