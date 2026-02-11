Николай Дойнов обясни проверката в ефир при интервюто за трагедията край „Петрохан“

Водещият на NOVA Николай Дойнов даде в ефир официално обяснение за поисканата лична карта на Ралица Асенова, майка на Николай Златков, една от жертвите в трагедията край „Петрохан“. Случаят предизвика силна реакция в социалните мрежи и постави въпроса докъде стигат границите на журналистическата проверка по време на живо излъчване.
Още в началото на предаването „Интервюто в Новините на NOVA“ водещият се обърна към зрителите, за да разясни ситуацията от предходната вечер.
По думите му, по време на централната емисия новини е постъпило телефонно обаждане от Ралица Асенова, която заявила, че е майка на една от жертвите и настояла да говори веднага и само на живо, за да няма промяна на думите ѝ.
Дойнов обясни, че до този момент не е имало публична информация за нея, а редакцията не е разполагала с възможност да потвърди самоличността ѝ предварително.
Според водещия, решението за проверка на самоличността в ефир е било продиктувано от отговорността към зрителите.
В края на изявлението си Дойнов подчерта, че крайната оценка за подобни решения остава в ръцете на аудиторията.