      сряда, 11.02.26
          10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          Николай Дойнов обясни проверката в ефир при интервюто за трагедията край „Петрохан“

          Водещият на NOVA заяви, че искането за документ е било част от проверката на самоличността в ситуация на живо излъчване и обществен интерес

          11 февруари 2026 | 10:24 790
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Водещият на NOVA Николай Дойнов даде в ефир официално обяснение за поисканата лична карта на Ралица Асенова, майка на Николай Златков, една от жертвите в трагедията край „Петрохан“. Случаят предизвика силна реакция в социалните мрежи и постави въпроса докъде стигат границите на журналистическата проверка по време на живо излъчване.

          Още в началото на предаването „Интервюто в Новините на NOVA“ водещият се обърна към зрителите, за да разясни ситуацията от предходната вечер.

          Методи Лалов: Има нарушение на ЗЗЛД във видео, разкриващо личните данни на майката на Николай Златков (ВИДЕО) Методи Лалов: Има нарушение на ЗЗЛД във видео, разкриващо личните данни на майката на Николай Златков (ВИДЕО)

          „Преди да започнем днешния разговор, позволете ми да кажа няколко думи за интервюто с майката на една от жертвите в ужасната история, която е тема номер едно в страната през последните дни. Показването на документ за самоличност за момент измести фокуса от отговорите, които обществото търси за трагедията „Петрохан“.

          По думите му, по време на централната емисия новини е постъпило телефонно обаждане от Ралица Асенова, която заявила, че е майка на една от жертвите и настояла да говори веднага и само на живо, за да няма промяна на думите ѝ.

          „По телефон се свърза госпожа Ралица Асенова, която ни каза, че е майка на Николай Златков, една от шестте жертви. Пожела да говори пред NOVA. Единственото ѝ условие беше това да се случи в този момент, веднага и само единствено на живо, за да няма промяна на думите ѝ.“

          Майката на Николай Златков: Давам това интервю, за да мога утре да изплача сина си Майката на Николай Златков: Давам това интервю, за да мога утре да изплача сина си

          Дойнов обясни, че до този момент не е имало публична информация за нея, а редакцията не е разполагала с възможност да потвърди самоличността ѝ предварително.

          „Имахме косвени данни, но и броени минути за проверка.“

          Според водещия, решението за проверка на самоличността в ефир е било продиктувано от отговорността към зрителите.

          Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него

          „Осъзнавахме риска, но го поехме точно заради всички отговори, които търсим. Зрителите трябва да знаят кой стои зад думите, които чуват в телевизионен ефир, особено при криза на доверие, породена от противоречива информация.“

          В края на изявлението си Дойнов подчерта, че крайната оценка за подобни решения остава в ръцете на аудиторията.

          „Това е нашата отговорност като медия. А нашите съдници са нашите зрители. Още веднъж съболезнования на близките на жертвите.“

