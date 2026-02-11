Нобеловият комитет „дълбоко потресен“ от побоя над Наргес Мохамади след ареста ѝ в Иран

Норвежки нобелов комитет заяви, че е „дълбоко потресен“ от информацията за побой над иранската носителка на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади след задържането ѝ през декември.
53-годишната правозащитничка е била арестувана на 12 декември в североизточния град Машхад, заедно с други активисти, след като се е изказала критично към правителството по време на погребална церемония на адвокат, предаде Agence France-Presse.
В официално изявление от Осло се посочва:
Комитетът настоява за незабавното ѝ освобождаване, както и за осигуряване на незабавен достъп до адекватна медицинска помощ.
Мохамади от години е сред най-активните критици на иранските власти и многократно е била арестувана и осъждана заради дейността си в защита на човешките права. Случаят ѝ отново поставя въпроса за състоянието на гражданските свободи и отношението към опозиционно настроени активисти в Иран.