Нобеловият комитет „дълбоко потресен“ от побоя над Наргес Мохамади след ареста ѝ в Иран

Норвежки нобелов комитет заяви, че е „дълбоко потресен“ от информацията за побой над иранската носителка на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади след задържането ѝ през декември.

53-годишната правозащитничка е била арестувана на 12 декември в североизточния град Машхад, заедно с други активисти, след като се е изказала критично към правителството по време на погребална церемония на адвокат, предаде Agence France-Presse.

В официално изявление от Осло се посочва:

„Норвежкият нобелов комитет е дълбоко потресен от достоверните информации, описващи бруталния арест, физическото насилие и продължаващото, застрашаващо живота отношение към носителката на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади, която в момента е задържана в Иран.“

Комитетът настоява за незабавното ѝ освобождаване, както и за осигуряване на незабавен достъп до адекватна медицинска помощ.

Мохамади от години е сред най-активните критици на иранските власти и многократно е била арестувана и осъждана заради дейността си в защита на човешките права. Случаят ѝ отново поставя въпроса за състоянието на гражданските свободи и отношението към опозиционно настроени активисти в Иран.