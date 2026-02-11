НА ЖИВО
          Нобеловият комитет „дълбоко потресен“ от побоя над Наргес Мохамади след ареста ѝ в Иран

          Осло настоява за незабавно освобождаване и медицинска помощ за правозащитничката

          11 февруари 2026 | 23:01 70
          Красимир Попов
          Норвежки нобелов комитет заяви, че е „дълбоко потресен“ от информацията за побой над иранската носителка на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади след задържането ѝ през декември.

          53-годишната правозащитничка е била арестувана на 12 декември в североизточния град Машхад, заедно с други активисти, след като се е изказала критично към правителството по време на погребална церемония на адвокат, предаде Agence France-Presse.

          В официално изявление от Осло се посочва:

          „Норвежкият нобелов комитет е дълбоко потресен от достоверните информации, описващи бруталния арест, физическото насилие и продължаващото, застрашаващо живота отношение към носителката на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади, която в момента е задържана в Иран.“

          Комитетът настоява за незабавното ѝ освобождаване, както и за осигуряване на незабавен достъп до адекватна медицинска помощ.

          Мохамади от години е сред най-активните критици на иранските власти и многократно е била арестувана и осъждана заради дейността си в защита на човешките права. Случаят ѝ отново поставя въпроса за състоянието на гражданските свободи и отношението към опозиционно настроени активисти в Иран.

