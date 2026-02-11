НА ЖИВО
          Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца

          Разходите за енергия няма да се изчисляват според действителните сметки или вида отопление, а на база „типово потребление"

          11 февруари 2026 | 10:29
          Росица Николаева
          Домакинства с брутна заплата под 1000 евро на човек ще попадат в категорията на енергийно бедните, ако в семейството има две деца. Това предвижда нова Наредба за критериите за енергийна бедност, публикувана за обществено обсъждане. Документът е стъпка към пълната либерализация на пазара на ток за бита.

          В групата на нуждаещите се ще влизат хора, чийто доход на член от домакинството пада под линията на бедност след плащане на разходите за енергия. Заложената в текстове стойност на линията на бедност е 390,63 евро (764 лв.). Това означава, че след покриване на сметките за отопление и осветление, четиричленно семейство трябва да разполага с поне 1562,52 евро месечно, за да не се води бедно.

          Разходите за енергия няма да се изчисляват според действителните сметки или вида отопление (климатик, дърва, парно), а на база „типово потребление“. То се определя от енергийните характеристики на жилището и броя на обитателите. Цената на необходимата енергия ще се формира само на база цената на тока.

          Сградите са разделени на три категории според потреблението. За старите и необновени сгради се залагат нужди от 400 kWh на кв. м годишно. При обновените жилища нормата пада на 135 kWh, а за сградите, построени след 1 януари 2024 г. – на 90 kWh на кв. м.

          Еленко Божков: Хроничен недостиг на ток вдига цените, ТЕЦ-овете са ключови Еленко Божков: Хроничен недостиг на ток вдига цените, ТЕЦ-овете са ключови

          Проектът въвежда и лимити за жилищната площ, която държавата признава за отопляема. За сам човек се полагат 40 кв. м, а за двама души – 50 кв. м. Ако жилището е по-голямо, останалите стаи се считат за неотопляеми при изчисленията за енергийна бедност.

          Специфични коефициенти се прилагат за уязвимите клиенти. Ако в домакинството има хора над 65 години, деца или лица с над 50% увреждания, типовото потребление се увеличава с 30%. Уязвими са и хората, зависими от животоспасяваща медицинска апаратура на ток.

          При кандидатстването за статут на енергийно беден ще се проверяват всички доходи, включително необлагаемите. В тази графа влизат пенсии, стипендии, командировъчни, социални помощи, както и печалби от хазарт. Ако заявителят е продал имот или стар автомобил, приходът също се отчита и може да доведе до отказ от помощ.

