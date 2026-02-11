НА ЖИВО
          Нови документи по делото „Епстийн“: Доналд Тръмп знаел за действията му, сочат показания

          Бивш полицейски началник от Флорида твърди, че президентът е коментирал разследването още по време на акцията срещу Епстийн.

          11 февруари 2026 | 08:17
          Американският президент Доналд Тръмп е заявил пред полицията във Флорида, че всички са знаели какво прави сексуалният престъпник Джефри Епстийн, става ясно от новопубликувани документи по делото.

          За думите на Тръмп свидетелства бившият началник на полицията в Палм Бийч, градът, където се намира имението на президента „Мар-а-Лаго“. Именно в същия район Джефри Епстийн е притежавал луксозен имот, разположен на около два километра от резиденцията на Тръмп.

          В показанията си пред ФБР полицейският началник разказва, че президентът му е казал:

          „Слава Богу, че го спирате, всички знаеха, че прави това“.

          Това изявление влиза в противоречие с по-ранните твърдения на Тръмп, в които той нееднократно е заявявал, че не е бил наясно с престъпленията на Епстийн.

