Нови документи по делото „Епстийн“: Доналд Тръмп знаел за действията му, сочат показания

Американският президент Доналд Тръмп е заявил пред полицията във Флорида, че всички са знаели какво прави сексуалният престъпник Джефри Епстийн, става ясно от новопубликувани документи по делото.

- Реклама -

За думите на Тръмп свидетелства бившият началник на полицията в Палм Бийч, градът, където се намира имението на президента „Мар-а-Лаго“. Именно в същия район Джефри Епстийн е притежавал луксозен имот, разположен на около два километра от резиденцията на Тръмп.

В показанията си пред ФБР полицейският началник разказва, че президентът му е казал:

„Слава Богу, че го спирате, всички знаеха, че прави това“.

Това изявление влиза в противоречие с по-ранните твърдения на Тръмп, в които той нееднократно е заявявал, че не е бил наясно с престъпленията на Епстийн.