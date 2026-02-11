Ограничителни колчета се монтират на пътя след трагедиите със Сияна и кмета на Червен бряг

Започна монтирането на ограничителни колчета в участъка между селата Телиш и Радомирци, където в края на март 2025 г. при тежка катастрофа загина 12-годишната Сияна. На същото място, на 28 януари тази година, при сблъсък с тир загина и 58-годишният лекар-анестезиолог и бивш кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.
Мярката има за цел да предотврати опасни изпреварвания в рисковия пътен участък.
По думите му основен ремонт на целия участък се очаква в рамките на няколко месеца, като ще започне от началото на главен път I-3 до Луковит, което обхваща приблизително 70–80 километра.
Кметът на Телиш Нели Дакова заяви, че предприетите действия са стъпка в правилната посока, но проблемът остава: