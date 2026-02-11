НА ЖИВО
          10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          ОИСР: България губи инвеститори заради липсата на план за въглищата

          ОИСР подчерта, че България трябва да побърза с проектите за батерии по ПВУ, тъй като срокът за усвояване на средствата изтича тази пролет

          11 февруари 2026 | 10:52
          Росица Николаева
          Близо 156 млн. евро от Фонда за справедлив преход би струвала програма за подкрепа на алтернативна заетост на работещите в мините и тецовете. Това посочи Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в своя анализ за състоянието на българската икономика. Експертите предупредиха, че липсата на стратегия с ясни срокове за затваряне на мощности отблъсква инвеститорите и носи несигурност.

          В документа се отбелязва, че „черната“ енергетика у нас все още заема голям дял, а въглеродните емисии спрямо БВП са много над средното ниво за страните членки. Въпреки свиването с 55% в периода 1990-2023 г., резултатите не са достатъчни.

          Еленко Божков: Хроничен недостиг на ток вдига цените, ТЕЦ-овете са ключови Еленко Божков: Хроничен недостиг на ток вдига цените, ТЕЦ-овете са ключови

          Цената на квотите за емисии достигна 84 евро за тон през 2025 г., което прави произведената от въглища електроенергия прекалено скъпа и непродаваема. Средната възраст на българските централи е 41 години, като до края на експлоатационния им живот остават около 15 години.

          ОИСР препоръча въвеждането на схема за запазване на доходите до 75% за срок от 45 седмици при съкращения, вместо настояванията на синдикатите за ранно пенсиониране.

          Две от централите в Маришкия басейн бяха посочени като добри примери за трансформация. AES Гълъбово тества преминаване към биогориво, а на територията на неработещата от миналата година ТЕЦ „КонтурГлобал“ е изградена голяма мощност за съхранение на енергия.

          Бъдещето на системата зависи от новите ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй“, които се очакват около 2035 г., и от развитието на ВЕИ сектора. Организацията подчерта, че България трябва да побърза с проектите за батерии по Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като срокът за усвояване на средствата изтича тази пролет.

