Близо 156 млн. евро от Фонда за справедлив преход би струвала програма за подкрепа на алтернативна заетост на работещите в мините и тецовете. Това посочи Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в своя анализ за състоянието на българската икономика. Експертите предупредиха, че липсата на стратегия с ясни срокове за затваряне на мощности отблъсква инвеститорите и носи несигурност.

В документа се отбелязва, че „черната“ енергетика у нас все още заема голям дял, а въглеродните емисии спрямо БВП са много над средното ниво за страните членки. Въпреки свиването с 55% в периода 1990-2023 г., резултатите не са достатъчни.

Цената на квотите за емисии достигна 84 евро за тон през 2025 г., което прави произведената от въглища електроенергия прекалено скъпа и непродаваема. Средната възраст на българските централи е 41 години, като до края на експлоатационния им живот остават около 15 години.

ОИСР препоръча въвеждането на схема за запазване на доходите до 75% за срок от 45 седмици при съкращения, вместо настояванията на синдикатите за ранно пенсиониране.

Две от централите в Маришкия басейн бяха посочени като добри примери за трансформация. AES Гълъбово тества преминаване към биогориво, а на територията на неработещата от миналата година ТЕЦ „КонтурГлобал“ е изградена голяма мощност за съхранение на енергия.

Бъдещето на системата зависи от новите ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй“, които се очакват около 2035 г., и от развитието на ВЕИ сектора. Организацията подчерта, че България трябва да побърза с проектите за батерии по Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като срокът за усвояване на средствата изтича тази пролет.