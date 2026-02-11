НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          Орбан: ЕС обявява война на Унгария

          11 февруари 2026 | 11:56
          Виктор Орбан
          Министър-председателят на Унгария Виктор Орбан определи плана на Европейския съюз за ускоряване на присъединяването на Украйна към Съюза като „открито обявяване на война“ срещу Будапеща.

          „Те решиха, че Украйна ще бъде приета в [Европейския] съюз още през 2027 г. Този нов план е открито обявяване на война срещу Унгария“, пише унгарският премиер в социалната мрежа X. Той добави, че ЕС и Украйна „пренебрегват решението на унгарския народ и възнамеряват да свалят унгарското правителство с всички необходими средства“. Орбан смята, че тези, които искат Украйна да се присъедини към ЕС, искат опозиционната партия „Тиса“ да ръководи Унгария, защото тогава „няма да има повече вето, съпротива или отказ от включване в техния конфликт“.

          „Фидес е единствената сила, стояща между Унгария и правителството в Брюксел, и единствената гаранция за суверенитета на Унгария“, заключи премиерът.

          По-рано Politico, позовавайки се на източници, съобщи, че ЕС активно разработва пететапен план за ускоряване на присъединяването на Украйна, което потенциално може да доведе до членство още през 2027 г.

          Унгария е изправена пред интензивна междупартийна конкуренция преди парламентарните избори, насрочени за 12 април, на които ще бъде сформирано ново правителство. Управляващата партия Фидес – Унгарски граждански съюз на премиера Виктор Орбан и нейните по-малки партньори, Християндемократите, се състезават срещу опозиционната партия „Тиса“. Нейният лидер, евродепутатът Петер Мадяр, се радва на подкрепата на ръководството на ЕС и на Европейската народна партия, най-голямата фракция в Европейския парламент.

