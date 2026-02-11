Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Европейският съюз е „решен“ да отстрани правителството му от власт „с всички необходими средства“. Той коментира в социалната мрежа X публикация на изданието Politico, което описва пет стъпки за приемането на Украйна в общността до 2027 г.

Орбан определи медията като „официалното издание на брюкселския елит“. Според него новият план представлява „открито обявяване на война срещу Унгария“, а националният суверенитет е директно застрашен.

Министър-председателят твърди, че целта на Брюксел е опозиционната партия „Тиса“ да поеме управлението. По думите му това би сложило край на налагането на вето и на съпротивата срещу решенията на съюза.

Коментарът идва в момент, когато Орбан изостава в социологическите проучвания. Той използва темата за членството на Украйна в предизборната си реторика, като през уикенда определи Киев като „наш враг“ заради стремежа за забрана на руския енергиен внос и посочи, че страната „никога“ не трябва да се присъединява към ЕС.