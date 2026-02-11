НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:09 Евроком за случая „Петрохан“: Борислав Сандов е в дело на СГП17:46 Още две 13-годишни деца са живеели в хижа „Петрохан“, установила проверка17:10 Си Дзинпин с първи коментар за опита за преврат срещу него16:52 Радев: Йотова направи оптимален избор16:41 ВЕЛИК ТРИУМФ! Втори медал за България от Зимните Олимпийски игри14:29 НА ЖИВО: Изслушват за „Петрохан“ министри и шефове на служби13:37 Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров?
          НачалоСвятОбщество

          Организаторите на LA28 защитиха Кейси Уосерман след проверка за връзки с Епстийн

          Изпълнителният комитет заяви, че няма основания за оттегляне на председателя въпреки обществените призиви

          11 февруари 2026 | 23:16 10
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Изпълнителният комитет на организационния комитет на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 обяви, че председателят Кейси Уосерман трябва да остане на поста си след вътрешна проверка, свързана с появата на името му в последната вълна разкрития около покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн.

          - Реклама -
            
            

          Уосерман е подложен на засилващ се обществен натиск да се оттегли, след като в документи на Министерството на правосъдието на САЩ, публикувани миналия месец, бяха разкрити електронни писма от 2003 г. между него и бившата партньорка на Епстийн – Гислейн Максуел.

          В официално изявление комитетът подчертава, че срещу Уосерман няма повдигнати наказателни обвинения, а направената правна проверка на кореспонденцията не е установила основания за неговото освобождаване.

          „Изпълнителният комитет на борда установи, че въз основа на тези факти, както и на силното лидерство, което той демонстрира през последните 10 години, г-н Уосерман следва да продължи да ръководи LA28 и да осигури безопасни и успешни Игри“, се казва в позицията.

          Организаторите на Летни олимпийски игри 2028 подчертават, че подготовката за събитието продължава по график и че стабилността в ръководството е ключова за успешното провеждане на игрите.

          Решението на комитета идва на фона на продължаващ обществен и политически дебат в САЩ около лицата, чиито имена се появяват в разсекретените материали, свързани с мрежата на Епстийн.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Нетаняху настоя пред президента Доналд Тръмп сигурността на Израел да бъде водеща в ядрените преговори с Иран

          Красимир Попов -
          Двамата лидери са се договорили за тясна координация и постоянен контакт по темата
          Правосъдие

          Адам Мосери отхвърли обвиненията за „клинична зависимост“ към Instagram

          Красимир Попов -
          Шефът на платформата даде показания по знаково дело в Калифорния срещу Meta и YouTube
          Политика

          Мицотакис и Ердоган в Анкара: Диалог вместо конфронтация въпреки споровете в Егейско море

          Красимир Попов -
          Атина и Анкара подписаха пакет от икономически и секторни споразумения, но основните разногласия за морските граници и Кипър остават
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions