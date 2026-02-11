Организаторите на LA28 защитиха Кейси Уосерман след проверка за връзки с Епстийн

Изпълнителният комитет на организационния комитет на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 обяви, че председателят Кейси Уосерман трябва да остане на поста си след вътрешна проверка, свързана с появата на името му в последната вълна разкрития около покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн.

- Реклама -

Уосерман е подложен на засилващ се обществен натиск да се оттегли, след като в документи на Министерството на правосъдието на САЩ, публикувани миналия месец, бяха разкрити електронни писма от 2003 г. между него и бившата партньорка на Епстийн – Гислейн Максуел.

В официално изявление комитетът подчертава, че срещу Уосерман няма повдигнати наказателни обвинения, а направената правна проверка на кореспонденцията не е установила основания за неговото освобождаване.

„Изпълнителният комитет на борда установи, че въз основа на тези факти, както и на силното лидерство, което той демонстрира през последните 10 години, г-н Уосерман следва да продължи да ръководи LA28 и да осигури безопасни и успешни Игри“, се казва в позицията.

Организаторите на Летни олимпийски игри 2028 подчертават, че подготовката за събитието продължава по график и че стабилността в ръководството е ключова за успешното провеждане на игрите.

Решението на комитета идва на фона на продължаващ обществен и политически дебат в САЩ около лицата, чиито имена се появяват в разсекретените материали, свързани с мрежата на Епстийн.