Организацията на Иво Калушев е участвала в събития в частно училище край София

Събития, организирани от структура, свързана с Иво Калушев, са били провеждани в частното училище „Космос“ в село Осоица, Софийска област. Учебното заведение предлага обучение, базирано на методи на „естествена психотерапия“.

Информацията става ясна от публикации във Facebook страницата на школата на Калушев, известна като „Школа за приключения Роук“, където е посочено, че структурата е свързана с неправителствена организация. От публикуваните материали се вижда, че школата дори препоръчва училището.

От Министерството на образованието и науката (МОН) потвърдиха, че в учебното заведение се извършва проверка, назначена от ведомството, но без да уточняват причините за нея, съобщава Фокус.

В същото време от училище „Космос“ е инициирана петиция за по-отговорно публично отразяване на теми, свързани с институции за деца. В позицията си родителите подчертават, че училището е лицензирано и работи по стандартите на МОН, както и по международната образователна система Cambridge International.

Те уточняват още, че в учебния процес не се провеждат занятия с духовни, религиозни или нестандартни практики, както и че не са организирани дейности или сътрудничества с лица и организации, свързани с разглежданите случаи.