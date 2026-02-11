НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
          НачалоБългарияКрими

          Още две 13-годишни деца са живеели в хижа „Петрохан“, установила проверка

           Проверките на ДАНС са с гриф за класифицирана информация, уточни Денев, поради което отказа да каже какви са резултатите

          11 февруари 2026 | 17:46 2320
          Снимка: БЪРД/Фейсбук
          Росица Николаева
          Проверка на терен в хижа „Петрохан“ преди месеци, оглавявана от началника на полицията в Годеч, двама униформени, представител на общината и служители от отдел „Закрила на детето“ се натъкнали на още две 13-годишни деца. Това съобщи директорът на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова по време на изслушването в НС.

          По думите ѝ проверката е била извършена след сигнал на дядото и бабата на едно дете, че докато родителите му живеят в София, то пребивава целогодишно в хижата и имат притеснения за образованието му.

          Въпросното дете не е било открито в хижата, но проверката, поискана от ДАЗД, е установила други две деца на мястото.

          Впоследствие социалните служители са продължили проучването и са се свързали с родителите.

          Двамата родители, забележете, са били възмутени от внезапната проверка на терен и са декларирали, че децата са там с тяхното изрично съгласие„, обясни пред депутатите Теодора Иванова.

          Тя уточни, че едното дете е било там със своя пълнолетен брат, а другото е притежавало декларация от родителите.

          Въпреки това социалните продължават проверката, свързват се с класния ръководител на децата, с личния им лекар и накрая е установено, че не са деца в риск.

          За първото дете, чиито баба и дядо са подали сигнала до ДАЗД с копия до ДАНС, МВР и прокуратурата, майката е подала отказ с нотариално заверена декларация да се прекрати проверката по сигнала на родителите ѝ. Въпреки това институциите са ги осъществили, потвърдиха Теодора Иванова и шефът на ДАНС Деньо Денев.

          Председателката на ДАЗД напомни, че в България родителските права се упражняват от майката и бащата. По казуса агенцията се е самосезирала вече на 6 февруари след изказването по медиите на бащата на изчезналия 15-годишен.

          От понеделник тече и проверка в частното училище „Космос“, където е изнасял уроци и мъртвият Ивайло Калушев, сочен за „лама“ на групата.

          Шефът на ДАНС заяви още, че се води наказателно производство срещу длъжностно лице, заемащо висша длъжност към онзи момент. Производството е за престъпление по служба. Проверките на ДАНС са с гриф за класифицирана информация, уточни Денев, поради което отказа да каже какви са резултатите.

          Директорът на Националната полиция главен комисар Захари Васков на този етап се въздържа да даде отговор на въпроса дали в телата на жертвите, намерени в кемпера под връх Околчица, има следи от употреба на наркотици, а в труповете в хижата и семенна течност.

          Въпроса зададе Тошко Йорданов от ИТН. „Искам да знам и дали се разпитват лицата, които твърдят, че с тях е правен секс, докато са били в тази хижа„, добави той.

          „Няма как да бъдем конкретни, иззети са множество веществени доказателства“, отвърна Васков. 

