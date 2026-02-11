НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          16:41 ВЕЛИК ТРИУМФ! Втори медал за България от Зимните Олимпийски игри14:29 НА ЖИВО: Изслушват за „Петрохан" министри и шефове на служби13:37 Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров?13:08 ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан": „Рейнджърът" Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
          НачалоБългарияКрими

          От ГДБОП питали Starlink за местоположението на Калушев, сигнали за наркотрафик или мигранти не са получавали

          ГДНП установили, че през 2022 г. има сигнал срещу споразумението на сдружението рейнджърите с МОСВ, пратили са го в прокуратурата

          11 февруари 2026 | 16:27
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Депутатите изслушват министъра на околната среда и водите в оставка, представители на органите на МВР, и.ф. председателя на ДАНС и представител на Държавната агенция за защита на детето (ДАЗД) по случая „Петрохан“.

          - Реклама -
            
            

          Александър Рашев, ИТН, обясни, че изпълнителната власт е длъжна да даде обяснения, когато има тежки обстоятелства. „Случаят в бившата хижа „Петрохан“ поражда обществени тревоги за дейността на органите на МВР, на Министерството на околната среда и водите през годините, довели до трагедията„, подчерта депутатът.

          Даниел Проданов от „Възраждане“ попита има ли сигнали в полицията, ГДБОП, по отношение на казуса с това сдружение, за територията, на която то е действало, защо е закрито РПУ- Годеч, има ли и какви са връзките с Мексико в контекса на възможен наркотрафик.

          Сигналът за намерените тела в района на Петрохан е получен около 11:30 ч. на 2 февруари, иззети са три огнестрелни оръжия“, каза заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов от парламентарната трибуна.

          Около телата са намерени: едно огнестрелно оръжие с 13 боеприпаса към него и патрон в цевта; едно огнестрелно оръжие с 12 боеприпаса към него и патрон в цевта; една пушка с гилза в нея, без боеприпаси.

          Огнестрелните оръжия са иззети, от телата са иззети обтривки от барутни частици и поднокътно съдържание, които са изпратени за извършване на аутопсия и съдебномедицинска експертиза„, обясни Филип Попов.

          Ето и какво стана ясно от изявлението на шефа на ГДНП гл. комисар Захари Васков:

          Ивайло Иванов има такова от 23-ти август 2021 г., което е издадено от полицията в Монтана. То е за 16 оръжия: пет гладкоцевни пушки, три нарезни карабини, две цеви за гладкоцевни пушки, два супериора за дългоцевно нарезно оръжие и едно късоцевно нарезно оръжие. Ивайло Калушев има разрешително от 1-ви ноември 2021 г., отново издадено от РУ-Монтана за два пистолета – глок и колт. Николай Златков има разрешително за един пистолет.

          В момента тече проверка на служба КОС за реда за издаване на разрешителните за оръжия.

          ГДНП установили, че през 2022 г. има сигнал срещу споразумението на сдружението рейнджърите с МОСВ. Изисквани са допълнителни материали и те са пратени до прокуратурата. През 2024 г. са постъпили два идентични сигнала, в които се споменава за сдружението, но те са от баба и дядо, които се оплакват, че родителите не се грижат добре за внучето им и не могат да го виждат. Службите са проверили случая и сигналът е приобщен към обща прокурорска преписка в Софийската градска прокуратура.

          Представител на ГДБОП обясни, че те не са активна страна по случая, но са получили молба за съдействие от сектор убийства в ГДНП. Служители от дирекция „Киберпрестъпност“ са получили достъп до фейсбук профила на Ивайло Калушев. Установили са, че на 1-ви февруари в 16,07 ч. е публикувал „Борба“ на Христо Ботев. Разследващите изпратили запитване до „Фейсбук“ с цел локализиране на потребителя. Отговорили им, че последно в профила е влизано от IP адрес на „Старлинк“ на 3 февруари около 9 часа.

          ГДБОП тогава се обърнали към „Старлинк“, които предоставили приблизително местоположение на сателитната чиния в района на пещера Леденика край Враца. Спектърът бил с форма на правилен хексагон и покривал почти целия Врачански балкан.

          Инстаграм профилът „ник златков“ също е проверен, но не е сигурно дали е на загиналия Николай Златков. Той е ползвал „Фейсбук“ с името си на латиница, който още съществува, но няма публикации в него.

          В ГДБОП няма постъпили сигнали за наркотрафик или трафик на бежанци, свързани със случая.

