От ГДБОП питали Starlink за местоположението на Калушев, сигнали за наркотрафик или мигранти не са получавали

Депутатите изслушват министъра на околната среда и водите в оставка, представители на органите на МВР, и.ф. председателя на ДАНС и представител на Държавната агенция за защита на детето (ДАЗД) по случая „Петрохан“.

- Реклама -

Александър Рашев, ИТН, обясни, че изпълнителната власт е длъжна да даде обяснения, когато има тежки обстоятелства. „Случаят в бившата хижа „Петрохан“ поражда обществени тревоги за дейността на органите на МВР, на Министерството на околната среда и водите през годините, довели до трагедията„, подчерта депутатът.

Даниел Проданов от „Възраждане“ попита има ли сигнали в полицията, ГДБОП, по отношение на казуса с това сдружение, за територията, на която то е действало, защо е закрито РПУ- Годеч, има ли и какви са връзките с Мексико в контекса на възможен наркотрафик.

„Сигналът за намерените тела в района на Петрохан е получен около 11:30 ч. на 2 февруари, иззети са три огнестрелни оръжия“, каза заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов от парламентарната трибуна.

Около телата са намерени: едно огнестрелно оръжие с 13 боеприпаса към него и патрон в цевта; едно огнестрелно оръжие с 12 боеприпаса към него и патрон в цевта; една пушка с гилза в нея, без боеприпаси.

„Огнестрелните оръжия са иззети, от телата са иззети обтривки от барутни частици и поднокътно съдържание, които са изпратени за извършване на аутопсия и съдебномедицинска експертиза„, обясни Филип Попов.

Ето и какво стана ясно от изявлението на шефа на ГДНП гл. комисар Захари Васков:

Ивайло Иванов има такова от 23-ти август 2021 г., което е издадено от полицията в Монтана. То е за 16 оръжия: пет гладкоцевни пушки, три нарезни карабини, две цеви за гладкоцевни пушки, два супериора за дългоцевно нарезно оръжие и едно късоцевно нарезно оръжие. Ивайло Калушев има разрешително от 1-ви ноември 2021 г., отново издадено от РУ-Монтана за два пистолета – глок и колт. Николай Златков има разрешително за един пистолет.

В момента тече проверка на служба КОС за реда за издаване на разрешителните за оръжия.

ГДНП установили, че през 2022 г. има сигнал срещу споразумението на сдружението рейнджърите с МОСВ. Изисквани са допълнителни материали и те са пратени до прокуратурата. През 2024 г. са постъпили два идентични сигнала, в които се споменава за сдружението, но те са от баба и дядо, които се оплакват, че родителите не се грижат добре за внучето им и не могат да го виждат. Службите са проверили случая и сигналът е приобщен към обща прокурорска преписка в Софийската градска прокуратура.

Представител на ГДБОП обясни, че те не са активна страна по случая, но са получили молба за съдействие от сектор убийства в ГДНП. Служители от дирекция „Киберпрестъпност“ са получили достъп до фейсбук профила на Ивайло Калушев. Установили са, че на 1-ви февруари в 16,07 ч. е публикувал „Борба“ на Христо Ботев. Разследващите изпратили запитване до „Фейсбук“ с цел локализиране на потребителя. Отговорили им, че последно в профила е влизано от IP адрес на „Старлинк“ на 3 февруари около 9 часа.

ГДБОП тогава се обърнали към „Старлинк“, които предоставили приблизително местоположение на сателитната чиния в района на пещера Леденика край Враца. Спектърът бил с форма на правилен хексагон и покривал почти целия Врачански балкан.

Инстаграм профилът „ник златков“ също е проверен, но не е сигурно дали е на загиналия Николай Златков. Той е ползвал „Фейсбук“ с името си на латиница, който още съществува, но няма публикации в него.

В ГДБОП няма постъпили сигнали за наркотрафик или трафик на бежанци, свързани със случая.