      сряда, 11.02.26
          Парижкият апелативен съд ще се произнесе на 7 юли по делото срещу Марин Льо Пен

          Решението може да се окаже решаващо за президентските избори във Франция през 2027 г.

          11 февруари 2026 | 22:51 110
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Апелативен съд в Париж съобщи, че ще обяви решението си на 7 юли по делото за измама срещу лидера на френската крайна десница Марин Льо Пен – момент, който се очаква да има ключово значение за френския политически живот.

          Миналата година съд от по-ниска инстанция наложи на 57-годишната политическа фигура петгодишна забрана за заемане на публични длъжности заради схема с фиктивни работни места в Европейския парламент. Решението постави под въпрос президентските ѝ амбиции.

          Ако апелативният съд потвърди санкцията, трикратната кандидатка за държавен глава ще бъде лишена от възможността да участва във вота през 2027 г., който широко се разглежда като най-добрия ѝ шанс да достигне до Елисейския дворец.

          В края на заседанието председателят на съда обяви, че решението ще бъде произнесено на 7 юли в ранния следобед.

          „Колкото по-скоро, толкова по-добре, така го чувствам“, заяви Льо Пен пред журналисти след изслушването, предаде АФП.

          Льо Пен достигна до втория тур на президентските избори през 2017 и 2022 г., като и в двата случая загуби от Еманюел Макрон. Макрон обаче няма право да се кандидатира отново, след като изчерпа максимума от два последователни мандата.

          Лидерът на Национален сбор вече заяви, че ще реши дали да се кандидатира за президент след решението по обжалването. Тя даде да се разбере, че като алтернативен кандидат може да бъде издигнат 30-годишният Жордан Бардела, който оглавява партията.

          Според проучване от ноември, ако Бардела се включи в надпреварата, той би спечелил втория тур на изборите през 2027 г., независимо от своя опонент.

          Миналата седмица прокурорите поискаха съдът да запази петгодишната забрана за заемане на публични длъжности и да наложи четиригодишна присъда лишаване от свобода, от които три години условно, по делото срещу Льо Пен и други представители на партията. В първоначалния процес тя получи четиригодишна присъда, като две от годините бяха условни.

