      сряда, 11.02.26
          НачалоБългарияКултура

          Паркът на Военна академия затваря за подготовката на фестивала Sofia Lights

          Монтажът на светлинните инсталации налага временно ограничение на достъпа преди началото на фестивала през март

          11 февруари 2026 | 09:45 270
          Снимка: Столична община
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Паркът на Военна академия „Г. С. Раковски“ ще бъде затворен за посетители в периода от 11 февруари до 1 март, съобщиха от Столична община. Ограничението се налага заради подготовката на предстоящото издание на фестивала Sofia Lights.

          - Реклама -
            
            

          През този период в парка ще се извършва монтаж на светлинните инсталации, част от програмата на фестивала. Мярката цели да бъде гарантирана безопасността на гражданите, докато се извършва разполагането и закрепването на монументалните фигури, включени в артинсталацията.

          Започва разширението на метрото край Военна академия Започва разширението на метрото край Военна академия

          Петото издание на Sofia Lights ще се проведе между 1 и 22 март, като тази година специален гост е визуалният артист Аманда Парър.

          Нейните произведения вече са представяни в над 300 града по света и са достигнали до милиони посетители. В пространството на парка ще бъдат поставени шест фигури в монументален мащаб – скулптурата „Човекът“ и още пет творби от серията „Фантастична планета“. Заедно с инсталациите „Частици“ и „Присъствие 2.0“ на студио EMPATIA, те ще оформят впечатляваща светлинна и визуална среда.

          Заради строежа на метрото: Закриват автобусна спирка и премахват 15 дървета в центъра на София Заради строежа на метрото: Закриват автобусна спирка и премахват 15 дървета в центъра на София

          Фестивалът Sofia Lights е част от Календара на културните събития на Столична община.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

