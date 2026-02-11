Паркът на Военна академия затваря за подготовката на фестивала Sofia Lights

Паркът на Военна академия „Г. С. Раковски“ ще бъде затворен за посетители в периода от 11 февруари до 1 март, съобщиха от Столична община. Ограничението се налага заради подготовката на предстоящото издание на фестивала Sofia Lights.

През този период в парка ще се извършва монтаж на светлинните инсталации, част от програмата на фестивала. Мярката цели да бъде гарантирана безопасността на гражданите, докато се извършва разполагането и закрепването на монументалните фигури, включени в артинсталацията.

Петото издание на Sofia Lights ще се проведе между 1 и 22 март, като тази година специален гост е визуалният артист Аманда Парър.

Нейните произведения вече са представяни в над 300 града по света и са достигнали до милиони посетители. В пространството на парка ще бъдат поставени шест фигури в монументален мащаб – скулптурата „Човекът“ и още пет творби от серията „Фантастична планета“. Заедно с инсталациите „Частици“ и „Присъствие 2.0“ на студио EMPATIA, те ще оформят впечатляваща светлинна и визуална среда.

Фестивалът Sofia Lights е част от Календара на културните събития на Столична община.