      сряда, 11.02.26
          НачалоБългарияПолитика

          Парламентът изслушва екоминистъра за „Петрохан“, Митов няма да присъства

          11 февруари 2026 | 10:29 520
          Снимка: Скрийншот Народно събрание
          Парламентът ще изслуша днес представители на МВР и министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов по случая с откритите тела в бившата хижа „Петрохан“ и край връх Околчица.

          Изслушването ще обхване дейността на хората, стопанисвали обекта, както и обстоятелствата около подписаното през февруари 2022 г. споразумение за сътрудничество със Сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

          Депутатите обединиха две предложения за изслушване, внесени от „Има такъв народ“ и „Възраждане“, като и двете формации настояваха за присъствието на вътрешния министър Даниел Митов.

          Председателят на парламента Рая Назарян обаче съобщи, че министърът няма да може да присъства в периода 11–13 февруари, поради което ще бъдат изслушани:

          зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов,
          директорът на ГД „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков,
          както и началникът на отдел „Криминална полиция“ Ангел Папалезов.

          По предложение на Божидар Божанов от ПП–ДБ в изслушването ще бъдат поканени и представители на Държавната агенция за закрила на детето.

          Случаят „Петрохан“ е втора точка в дневния ред за днес. Преди това, по предложение на „ДПС–Ново начало“, парламентът ще изслуша председателите на:

          • Комисията за защита на конкуренцията,
          • Комисията за защита на потребителите,
          • Националния статистически институт,

          във връзка със спекулативното поскъпване на стоки и услуги, както и високите сметки за електроенергия на част от потребителите.

          „Възраждане“ поиска изслушване в парламента на всички институции заради „Петрохан“ „Възраждане“ поиска изслушване в парламента на всички институции заради „Петрохан“

          За утре парламентът предвижда още няколко изслушвания. По предложение на АПС ще бъде изслушан министърът на икономиката Петър Дилов относно необоснования ръст на цените на основни стоки и услуги.

          Също в четвъртък Народното събрание ще изслуша председателя на Комисията за защита на личните данни и представители на МВР заради зачестили злоупотреби с камери за видеонаблюдение.

          В дневния ред е включено и закрито заседание по предложение на МЕЧ, свързано с публикувана информация за сексуално посегателство над малолетно лице, като заседанието ще бъде закрито заради защитата на непълнолетния.

          Заради скок в сметките за ток: Парламентът изслушва енергийния министър и КЕВР Заради скок в сметките за ток: Парламентът изслушва енергийния министър и КЕВР
